Casares acusa a Buruaga de usar a los alcaldes como "rehenes de su debilidad política" para aprobar el presupuesto

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha acusado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), de usar a los alcaldes cántabros como "rehenes de su debilidad política y de su falta de liderazgo" para la aprobación del presupuesto regional para el próximo año.

Así lo ha manifestado este sábado en la apertura del Comité Autonómico del partido en referencia al anuncio de la jefa del Ejecutivo de la subida del 2,8% del Fondo de Cooperación durante la Asamblea de la Federación de Municipios la semana pasada, donde "pidió" a los regidores que "presionasen a sus partidos" para aprobar el presupuesto.

Casares, que ha criticado que "no se sabe nada" de las cuentas para las que "piden todo el apoyo" y "están contando a cachucos", ha sentenciado que en el PP "no saben ni lo que quieren hacer", pero "piden a la desesperada que el PRC les apruebe por tercera vez una hoja de ruta que nunca cumplen".

Al respecto, ha considerado que las "mentiras e incumplimientos" de los 'populares' "ya no valen ni para el regionalismo", por lo que ha considerado que la jefa del Ejecutivo "está desesperada", porque "puede sumar un nuevo récord a su trayectoria política", ya que "probablemente" puede "ser la primera presidenta en 30 años, desde 1995, que no consiga aprobar el presupuesto para esta tierra".

"Cantabria no tiene rumbo ni acción de gobierno, ni tendrá en 2026 presupuestos" y, mientras, tiene "una presidenta escondida, ausente y que solo aparece para insultar, mentir y prometer aquello que nunca puede cumplir", ha aseverado.

Frente a ello, el líder de los socialistas cántabros ha anunciado que si la formación vuelve a gobernar en la próxima legislatura, aplicará una subida anual del 10% al Fondo de Cooperación Municipal. Ha señalado que esta medida tiene por objeto que "ninguna presidenta se atreva nunca más a tratar a los alcaldes y alcaldesas como rehenes".

Siguiendo en clave presupuestaria, Casares ha advertido a Buruaga que no puede "hacer una cosa y pedir la contraria" porque, "si el presupuesto regional es fundamental para los ayuntamientos, mucho más lo son los Presupuestos Generales del Estado" con las entregas a cuenta del Gobierno de España.

"¿Va a pedir Buruaga a Feijóo, con los mismos argumentos que ella utiliza con los alcaldes y alcaldesas, que vote a favor de los Presupuestos Generales del Estado?", se ha cuestionado.

También lo ha contrastado con las inversiones y "compromisos cumplidos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, desde 2018, ha puesto en marcha "todo lo que otros muchos gobiernos prometieron y nunca cumplieron", como la modernización de la red ferroviaria de Cercanías, la alta velocidad hasta Reinosa, la rehabilitación integral del Desfiladero de La Hermida, el tercer carril Santander-Polanco, el ramal Sierrapando-Barreda, el nuevo MUPAC, el centro logístico de La Pasiega, la integración ferroviaria de Santander, el soterramiento de las vías en Torrelavega y el cubrimiento de las vías en Camargo.

"EN LAS PEORES MANOS"

Por otra parte, ha afirmado que cuando el PSOE vuelva al Gobierno no va a firmar "ningún contrato con la sanidad privada para prestar servicios sanitarios fundamentales como el cribado de cáncer de mama", y ha tachado de "vergüenza" el contrato con el Hospital Santa Clotilde. "216 millones de euros a la sanidad privada mientras faltan recursos en la sanidad pública", ha lamentado.

Además, el líder socialista ha incidido en que se trata de algo en lo que "llueve sobre mojado" porque, cuando Buruaga fue vicepresidenta y consejera de Sanidad de 2011 a 2015, "privatizaron todos los servicios no clínicos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante 20 años con un contrato de 900 millones". "Esta señora es un peligro para la sanidad pública", ha espetado.

A ello, ha añadido que se trata del "plan de siempre de la derecha": "Desmantelar, recortar, deteriorar lo de todos y lo de todas y privatizar en beneficio de unos pocos". Así, se ha referido a los cribados del cáncer de mama, el cierre de consultorios durante el verano, la falta de personal en el Hospital de Laredo o la huelga de docentes.

"Estamos en las peores manos en el mejor momento de la historia", ha dicho.

En clave interna, Casares ha destacado que, a casi un año de llegar a la Secretaria del PSOE de Cantabria, la formación "es hoy la única fuerza política de la oposición y el único motor de cambio" en la comunidad, ha afirmado.

El Comité Autonómico del PSOE se ha celebrado esta mañana en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria.