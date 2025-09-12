Casares, a la alcaldesa de Bezana: "Si está preocupada por los discursos de odio tiene que romper con Vox"

El delegado del Gobierno cree que "la estrategia del Partido Popular ha tenido mucho que ver en esto"

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSC-PSOE, Pedro Casares, ha respondido a la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana (PP) que "si está preocupada por este tipo de discursos de odio, lo que tiene que hacer es romper con la extrema derecha de Vox".

Así ha reaccionado el secretario general de los socialistas cántabros a las palabras de la regidora, Carmen Pérez, quien, tras conocerse la detención de su hijo como presunto autor del ataque contra la sede del PSOE de Cantabria el 25 de abril, durante un acto de memoria democrática, ha pedido que este hecho no se vincule con su actividad política, con el partido en el que milita, ni con su responsabilidad como alcaldesa.

"Es la única alcaldesa de Cantabria que gobierna con Vox y es muy difícil dar lecciones cuando gobiernas con Vox en tu Ayuntamiento", ha criticado Casares. También, ha apuntado a dicho partido por estar "detrás de estos discursos de odio que luego tienen consecuencias".

Aunque ha afirmado que "no seré yo quien haga política de este caso", posteriormente, el delegado del Gobierno ha ligado este tipo de hechos con "todos los discursos que durante mucho tiempo estamos viendo que extienden por todo lo largo y ancho de España y que el Partido Popular ampara al no condenarlos".

En esta línea, Casares ha atribuido al PP estar "todo el día en la vida pública utilizando insultos, descalificaciones, mentiras, bulos y amenazas". Es por ello que ha asegurado que "la estrategia del Partido Popular ha tenido mucho que ver en esto".

Más allá, el líder de los socialistas ha afirmado que "nadie del Partido Popular se ha puesto en contacto conmigo, ni la alcaldesa ni la presidenta del Gobierno de Cantabria".

CONDENA A LOS ATAQUES

Las 200 sedes socialistas atacadas en todo el país "son demasiadas", ha lamentado Casares, quien ha reclamado que "es fundamental que tengamos todos claro que estos comportamientos no caben en democracia". Por eso, ha llamado al resto de fuerzas a condenarlo y volver "al sentido común, a trabajar más por el interés general que por intereses partidistas".

En este punto ha apelado al secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha emplazado a condenar la violencia "venga de donde venga y vaya contra quien vaya".

Asimismo, ha apelado a todos los partidos "a recuperar entre todos ese clima de convivencia, de paz, de libertad y de consensos fundamentales en los que no tiene espacio ni el odio ni la violencia". "Es tarea de todos unirnos en defensa del interés general, de la convivencia en paz y de la democracia", ha instado el delegado del Gobierno.

En esta línea, ha mandado el mensaje de que "no hay excusas, no caben silencios, no se puede mirar permanentemente para otro lado. Nos costó mucho, 40 años de dictadura, volver a tener hoy una democracia. Nos costó mucho recuperar los derechos y las libertades que disfrutamos como ciudadanos y como ciudadanas".

Asimismo, Casares ha lamentado que "estamos convirtiendo la política en una trinchera cuando debería ser un espacio de convivencia entre ideas distintas, de adversarios, pero nunca, en ningún caso, de enemigos. Porque estamos permitiendo que los extremistas impongan el odio, la intolerancia, las mentiras y la violencia cuando los demócratas deberíamos estar defendiendo el diálogo, el acuerdo, la convivencia y el entendimiento".