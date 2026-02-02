Casares anuncia que la renovación del cuartel de Reinosa se inaugurará en "estas primeras semanas de 2026"

Casares recibe al coronel Bodelón - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado este lunes que la renovación del cuartel de la Guardia Civil en Reinosa se inaugurará en "estas primeras semanas de 2026", tras un año de obras en las que se ha ejecutado la rehabilitación energética y acondicionamiento del edificio con una inversión de 2,46 millones de euros procedentes del Ejecutivo central.

Así lo ha anunciado tras recibir al nuevo jefe de la Benemérita en la comunidad, el coronel Jorge Bodelón, en su primer día al frente de la Comandancia. En el encuentro, han estado acompañados por el teniente coronel Julio Postigo, que en los últimos meses ha compaginado la jefatura del cuerpo en la región con su labor como jefe de Operaciones.

Casares ha destacado la experiencia operativa de Bodelón, quien se ha marcado como tarea "prioritaria" trabajar de "forma estrecha" con los ayuntamientos.

Ha desempeñado responsabilidades en la Policía Judicial o en Recursos Humanos y en los últimos años ha sido el responsable de Operaciones en la Comandancia de A Coruña.

Por ello, el delegado ha destacado que está "muy pegado al terreno y a la realidad operativa" y, además, ha señalado que llega a Cantabria "en un momento muy especial para la Guardia Civil en la región, porque atravesamos uno de los mejores momentos de la historia del cuerpo".

Al respecto, ha indicado que la comunidad cuenta con 1.200 guardias civiles que dan servicio en 100 de los 102 ayuntamientos de la comunidad autónoma, lo que equivale a más del 60 por ciento de la población de la región. También ha puesto en valor su estructura territorial, con 37 cuarteles.

Para concluir, Casares ha afirmado que Cantabria es una de las regiones "más seguras de España y del mundo", y ello es posible gracias "al incansable trabajo de la Guardia Civil los 365 días del año y las 24 horas al día".

"Vamos a continuar con esa hoja de servicio y esa colaboración estrecha de la mano del nuevo coronel", ha concluido.