El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado el "compromiso máximo" del Partido Socialista con la industria de Cantabria y de España, un sector que "genera oportunidades de desarrollo y de empleo de calidad".

Casares lo ha destacado este lunes durante una visita a Torrelavega, en la comarca del Besaya, junto al candidato número 2 del PSOE al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi.

El líder socialista ha reivindicado que el Gobierno de España del PSOE ha trabajado "intensamente" en estos ocho años para apoyar al tejido productivo industrial para "garantizar" sus fortalezas como motor de desarrollo y empleo en el futuro.

En este sentido, ha puesto en valor la llegada de fondos europeos para la modernización de la industria y las leyes para transformar el clima de negocios. "Y queremos seguir apostando por nuestra industria y por los dos principales polos industriales que hay en Cantabria: la comarca del Besaya y la comarca de Campoo".

"Las industrias y las empresas de Cantabria necesitan hechos, necesitan inversión y necesitan apoyo público. No necesitan palabras como las que hemos tenido estos años con el actual Gobierno de Cantabria del PP, que se ha dedicado a criticar al Gobierno de España pero no ha puesto soluciones encima de la mesa", ha manifestado Casares.

Frente a ello, el líder socialista ha afirmado que el PSOE, desde el Gobierno de España, ha impulsado "el nuevo plan de generación eléctrica para garantizar la energía a las empresas de Cantabria o ha desarrollado polígonos como el centro logístico del Llano de La Pasiega, con una aportación de 22 millones de euros", a lo que se sumarán 31 millones para la intermodal ferroviaria.

"Y nuestro compromiso, si el Partido Socialista sigue gobernando España a partir del 29 de noviembre, es que la industria va a ser un compromiso máximo", ha remarcado el secretario general del PSOE de Cantabria, que también ha destacado la apuesta de los socialistas por una fiscalidad "más justa" a este sector generador de empleo.

AÑOS IMPULSANDO "HERRAMIENTAS E INVERSIÓN" PARA SU MODERNIZACIÓN

Por su parte, el candidato al Congreso ha enfatizado que el PSOE ha aportado durante estos años herramientas e inversión para recuperar el empleo industrial en el país y en la comunidad autónoma y, para ello, ha apostado por la modernización de las fábricas.

Al respecto, Magaldi ha destacado que SEG Automotive en Treto ha recibido más de 10 millones de euros para proyectos de movilidad sostenible y, en Torrelavega, ENSO, el partner de Solvay, cuenta con una inversión de 30 millones para su proyecto de descarbonización.

"Todo esto son recursos públicos para ayudar a nuestra industria a modernizarse, a reducir su dependencia energética y mejorar su competitividad", ha subrayado el candidato socialista, que también se ha referido al "gran paso" dado con la nueva Planificación Eléctrica que incluye nuevas subestaciones en La Pasiega y el Besaya.

"Desde el Partido Socialista queremos culminar la transición hacia un modelo económico capaz de generar más valor añadido, reducir dependencias estratégicas y traducir el crecimiento en mejores empleos, mejores salarios y más oportunidades para la clase trabajadora", ha remarcado.

Y, para lograrlo, Magaldi ha señalado que el PSOE lleva en su programa compromisos electorales para "abrir una nueva etapa de inversión productiva", con instrumentos como el Fondo España Crece, que movilizará 120.000 millones de euros para asegurar que la modernización continúe más allá de los fondos europeos.