Casares atribuye el aumento de la criminalidad a más conciencia para denunciar y el PP le acusa de "maquillar" los datos

Archivo - Un coche de la Policía Nacional llega al complejo judicial de Salesas en Santander. Foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha atribuido el incremento de la criminalidad en Cantabria durante el primer trimestre, con un 5,2 por ciento más de delitos conocidos que en el mismo periodo del año anterior, a un aumento en la interposición de denuncias por parte de los ciudadanos, "cada vez más concienciados" de poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier hecho delictivo o sospechoso de serlo".

Ante esta valoración y el hecho de que desde la Delegación se haya subrayado que Cantabria sigue siendo "una de las comunidades más seguras de España", el PP ha acusado a Casares de "querer maquillar" los datos de delincuencia y ha subrayado que, según datos del propio Ministerio del Interior, desde 2018 --año en que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, hasta 2025, ésta ha aumentado un 45%.

El Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026, publicado el jueves por Interior, muestra, entre otros datos, un incremento del 62% de los delitos de drogas y lesiones y de más de un 26% los robos con violencia o intimidación y una caída de los sexuales del 19%.

Además, entre enero y marzo, hubo en la comunidad dos homicidios dolosos/asesinatos consumados, mientras que en el mismo periodo del año anterior no hubo ninguno.

Por las 6.442 infracciones penales, conocidas de enero a marzo, fueron detenidas o investigadas 1.204 personas en la comunidad autónoma.

Ante el balance, la Delegación ha destacado que la tasa de criminalidad de Cantabria es la octava más baja de las comunidades, con 43,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la nacional (50,5).

Además, Casares ha puesto en valor el trabajo que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cantabria, tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil como las policías locales.

Según ha subrayado, "todos los cuerpos trabajan de forma coordinada y conjunta para garantizar la convivencia y la seguridad" haciendo frente a la criminalidad.

También Casares ha resaltado el "compromiso" del Ministerio con el refuerzo de las plantillas de los cuerpos del Estado, impulsando un aumento de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil de casi el 10% desde 2019, elevando a 1.800 los efectivos entre ambos cuerpos.

PP: "ES DIFÍCIL DE ENTENDER EL TRIUNFALISMO DE CASARES"

Tras la valoración de Casares, el PP ha replicado este viernes que "resulta muy difícil de entender el triunfalismo" de Casares.

Según el diputado nacional del PP de Cantabria Félix de las Cuevas, el delegado del Gobierno "ha aprendido las malas artes de cocinar los datos, como hace su colega José Félix Tezanos con el CIS".

Además, De las Cuevas ha afirmado que "desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa hay más delitos que nunca en la región y la seguridad sufre un importante deterioro".

El diputado ha reprochado a Casares que "siga mirando hacia otro lado" mientras no se cubren en la región por parte del Ministerio 139 plazas de guardias civiles, según datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Además, el parlamentario nacional del PP ha denunciado la "preocupante" situación de Torrelavega, donde la criminalidad ha crecido un 24,3% en el primer trimestre, con aumentos "muy significativos", según señala De las Cuevas, en lesiones, hurtos, tráfico de drogas y ciberdelitos.

En este sentido, ha criticado que Casares "siga sin tomar medidas, pese a que el Partido Popular municipal lleva tiempo advirtiendo de la creciente inseguridad que vive la ciudad y reclamándole más medios y más presencia policial".

También ha reclamado a Casares que "actúe" para que Ministerio del Interior estudie la posibilidad de abrir una Comisaría de la Policía Nacional en Castro Urdiales ante la "disfunción" que hay en este municipio entre población censada y la real.

El diputado del PP ha reclamado al delegado del Gobierno que "actúe e intermedie" con el Ejecutivo de Sánchez para que refuerce los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cantabria y cumpla así con la proposición no de ley del PP aprobada el 25 de septiembre de 2024 en la Comisión de Interior, con el voto en contra del PSOE, Sumar y Bildu, para reforzar los efectivos humanos y los medios materiales para la Guardia Civil en Cantabria.