Casares condena la "brutalidad" de la agresión con una botella en Torrelavega: "Vamos a ser cero permisivos"

Coche Policía Nacional en Torrelavega - POLICÍA

TORRELAVEGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha condenado la "brutalidad" de la agresión perpetrada el pasado miércoles en Torrelavega, en la que un hombre hirió a otro con el cristal de una botella rota en la cabeza, y ha apostado por ser "cero permisivos" con este tipo de actos.

Casares se ha mostrado "sorprendido" ante las imágenes de la pelea, por la que el agresor está en prisión y la víctima ya recibió el alta hospitalaria y "afortunadamente se encuentra bien". De hecho, una vez fue trasladado y atendido por el Servicio de Urgencias del Hospital de Sierrallana, se personó en la Comisaría de la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido.

Paralelamente, los agentes localizaron en la zona al presunto autor y procedieron a su detención, lo que permitió que pasara a disposición judicial y que al día siguiente la jueza decretara su ingreso en prisión. Es por ello que el delegado ha subrayado la importancia de que cuando ocurren este tipo de hechos se actúe "muy rápidamente como hizo la Policía Nacional en Torrelavega el mismo miércoles minutos después de la agresión".

Así, preguntado este viernes por los medios por acerca del suceso en su vista al stand que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha instalado estos días en Torrelavega, Casares ha trasladado el mensaje de que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están para ayudar, para protegernos y que vamos a ser permisivos cero con este tipo de actos".

Además de la "brutalidad" de la pelea, de la que ha indicado que se desconoce el motivo y que el caso ya está judicializado -y por tanto no se encuentra a disposición de la Policía-, ha condenado la "intencionalidad" del agresor al golpear con una botella rota en partes del cuerpo "muy sensibles"; de ahí su envío a prisión por intento de homicidio.