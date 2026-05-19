Casares confía en la "total honorabilidad" de Zapatero: "Se ha caracterizado por la honestidad"

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), confía en la "total honorabilidad" del expresidente socialista del Ejecutivo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"Es el único Gobierno de la democracia, y lo digo clarísimamente, que no ha tenido a ninguno de sus ministros en ningún proceso judicial", ha enfatizado Casares a preguntas de la prensa, en las que ha destacado que el expresidente "se ha caracterizado por la transparencia, el rigor, la honestidad y la vocación de servicio público".

El delegado, que ha conocido la noticia "casi de la que entraba a una reunión", ha opinado que "a nadie ya le pilla de sorpresa, porque alguien desde muy arriba dijo, quien puede hacer, que haga. Pues eso: algunos están intentando hacer desde otros poderes para intentar desvirtuar la realidad sobre un caso que lleva demasiado tiempo hablándose de él y que no hemos visto nada".

Y es que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ulta en forma de rescate durante la pandemia, ha llamado a declarar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente y de otras tres mercantiles.

Casares ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el comité de empresa de la fábrica de la Nestlé en La Penilla, al término de la concentración que los trabajadores han realizado frente a la institución.