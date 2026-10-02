Casares cree que Media está "incapacitado" para llevar la Consejería de Vivienda "por sus políticas y declaraciones"

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha opinado que el consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media (PP), está "incapacitado" para llevar esa Consejería por "sus políticas y declaraciones".

Así ha replicado este viernes Casares al también titular de Medio Ambiente, que en la jornada de ayer subrayó que los decretos de vivienda que se votan hoy en el Congreso "a quien más perjudica es al que menos tiene".

"Las declaraciones de Roberto Media son inaceptables; no sé en qué país o en qué comunidad vive este señor, que es el responsable de vivienda. Está muy lejos del suelo y de la realidad de decenas de miles de cántabros", ha criticado.

En este sentido, ha destacado, en contra de lo que dice Media, que los decretos buscan "proteger a la gente más vulnerable", ya que limitarían los alquileres abusivos, ofrecerían rebajas fiscales a los inquilinos o protegerían a los ciudadanos frente a los desahucios.

Y es que, Casares ha subrayado que estas normativas "ponen freno a los grandes fondos de inversión, a los fondos buitre, a los especuladores y a los grandes tenedores", que en su opinión son las personas y entes "a los que defiende el PP de Cantabria".

"Está claro que esto les molesta a ellos, pero es todo lo contrario: va a favor de la gente vulnerable", ha insistido.

Asimismo, el máximo responsable del Ejecutivo nacional en la región ha pedido al titular de Vivienda "un poco de responsabilidad y que no engañe a la ciudadanía".

Además, ha pedido a Media que explique "de dónde saca" que los decretos "van en contra de la oferta" y que en Cantabria hay más de 50.000 pisos vacíos.

"Además dice que si se aprueban los decretos se va a favorecer la okupación porque la gente no va a querer alquilar estos pisos. Oiga, si es todo lo contrario: si los pisos están vacíos pues igual puede ocurrir que alguien lo okupe, pero si están alquilados, es todo lo contrario", ha sostenido.

Precisamente, sobre la okupación, ha pedido al consejero "que deje de marear", ya que, pese a que hay "algún caso concreto", en su opinión "no es el principal problema que tiene la ciudadanía" como, a su juicio, se está viendo en las calles, "que la gente está saliendo porque no puede comprar o alquilar una vivienda".

Según Casares, "miles de jóvenes" están viendo "truncados sus proyectos de vida" porque no pueden hacer frente al pago del alquiler y, "ni mucho menos", a comprar una vivienda.

Y ha criticado a los políticos que normalizan que se pague en Santander o en Cantabria mil euros por una vivienda en alquiler. "No sé cuándo hemos empezado a normalizar eso", ha reflexionado.

"Los políticos que lo han normalizado no viven en la realidad y estos decretos van a ayudar a la gente y esto es igual lo que le molesta al PP. En cualquier caso, si todo esto le molesta, ¿cuál es la propuesta del PP?, porque no dicen nada", ha cuestionado el delegado, que ha opinado que hay que hacer "propuestas transformadoras que realmente vayan de lleno a lo que está pasando en el mercado de la vivienda".