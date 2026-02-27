Casares critica que PP y Vox unan sus votos "contra los intereses de Cantabria" tras decaer el escudo social

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares.- Archivo - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha denunciado que el PP y Vox han unido sus votos "en contra de los intereses de los hombres y mujeres de Cantabria", por "un tacticismo electoral", tras decaer ayer en el Congreso el decreto del escudo social que, entre otras cosas, contemplaba el bono social eléctrico, que beneficiaba a más de 15.000 cántabros.

Así lo ha señalado el delegado este viernes a preguntas de la prensa, después de que el Congreso tumbara ayer, con el "no" del PP, Vox y Junts, los decretos del escudo social y del tope de precios en situaciones de emergencia, y convalidara los decretos para revalorizar las pensiones.

Para Casares, se trata de "un gran escudo social" que, además, impedía que a familias vulnerables se les puedan restringir los suministros de agua o de luz, así como "los famosos desahucios a personas vulnerables" que, ha apostillado, "no son okupas".

Frente a la "demagogia" del PP, el delegado ha aclarado que el Gobierno de España protegía con ese escudo social a personas en situación de vulnerabilidad extrema sin solución habitacional, en caso de los propietarios que tengan más de tres viviendas.

Al respecto, ha apuntado que el decreto, además de "proteger" a los más vulnerables, incluía ayudas para "compensar" a los propietarios de esas viviendas.

Asimismo, ha apuntado que contemplaba ayudas para la compra de vehículos eléctricos, así como la actualización de las entregas a cuenta a Cantabria y a los ayuntamientos, que para el caso de la región eran "más de 100 millones de euros".

Sin embargo, ha criticado que el PP "ha dicho que no" a todas estas medidas políticas que son "muy importantes para el bienestar de la ciudadanía".

"El PP ha dicho que no y tendrá que explicarlo porque el año pasado dijeron que sí y es la misma medida", ha apuntado el delegado, que cree que lo único que ha cambiado es que "nos acercamos a periodos electorales, se han puesto nerviosos, ven el auge de la extrema derecha de Vox y, probablemente por un tacticismo electoral y porque son incapaces de explicar a la ciudadanía cuál es su proyecto político diferenciado de la extrema derecha, hoy han dicho que no".

Así, Casares cree que "es muy difícil que el Partido Popular explique esto: que con el único afán de perjudicar al Gobierno de España, lo único que está haciendo es perjudicar a los hombres y mujeres de Cantabria".

"Que los hombres y mujeres de Cantabria sepan lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid, que perjudica enormemente a la ciudadanía de Cantabria", ha sentenciado el delegado, que ha avanzado que el Ejecutivo central, el PSOE, "va a seguir trabajando para intentar recuperar esas medidas que son esenciales".

Por otra parte, Casares ha celebrado que el Gobierno de España haya conseguido sacar adelante la actualización de las pensiones públicas, que beneficia a 150.000 cántabros, que van a ver cómo sus pensiones suben un 2,7% en 2026, y también las pensiones mínimas y no contributivas hasta un 11%. Una medida que ha salido adelante, ha recordado, "a pesar del no inicial del Partido Popular y del no de Vox".

El delegado ha hecho estas declaraciones en la presentación de los nuevos puntos violeta que se instalarán en las farmacias regionales.