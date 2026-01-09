Casares defiende que "ni Cantabria ni ninguna comunidad perderá nada" con el nuevo modelo de financiación autonómica

Archivo - Pedro Casares. Imagen de archivo - DELEGACIÓN - Archivo

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares (PSOE), ha defendido que "ni Cantabria ni ninguna comunidad perderá nada" con el nuevo modelo de financiación autonómica, presentado este viernes por la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Jesús Montero.

El también secretario general de los socialistas cántabros ha argumentado que la región continuará siendo la comunidad autónoma "con mayor financiación por habitante", al tiempo que "mantendrá su 'status quo'" y "se beneficiará" de nuevos criterios, como la población ajustada, que supondrá que Cantabria sea tratada como si tuviese "30.000 habitantes más".

Además, el sistema previsto "garantizará la solidaridad territorial" porque -ha dicho- Cantabria será "una de las (comunidades) que más reciba", con la modificación del Fondo de Cooperación Interterritorial, que otorgará a esta autonomía 46 millones de euros más.

El delegado ha asegurado que se trata de cuatro "buenas noticias", dentro de un modelo que "será beneficioso" para Cantabria y que "va a atraer más recursos a la comunidad que si utilizásemos el modelo que proponía el Partido Popular, que era tratar a todas las comunidades en función de su población".

En esta línea, espera que el PP "recapacite", pero piensa que su "estrategia" es otra: la de "criticar el modelo". En este sentido, Casares ha lamentado la postura del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "que no se ha sentado a negociar" con el Gobierno de España "para no sacar las propias vergüenzas", ya que, según el socialista, el Partido Popular no es capaz de "ponerse de acuerdo ni entre las comunidades que gobierna".

Además, ha justificado que proponer un nuevo modelo de financiación autonómica "era una obligación" del Gobierno de España y con él se "deja atrás un modelo superado, que lleva caducado desde hace 13 años".

Con todo, Casares ha destacado que en 2026 las comunidades autónomas "están recibiendo la mayor financiación de la historia", un año en el que la región "va a recibir cerca de 2.700 millones de euros, la mayor financiación de la historia de Cantabria", algo que el modelo presentado este viernes "consolida y garantiza", ha reiterado para finalizar.