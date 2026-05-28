Casares destaca la apuesta del Gobierno por mejorar el empleo tras el reparto de 38,5 millones a Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la apuesta del Gobierno de España por mejorar el empleo y su calidad tras la inversión de 38,5 millones de euros en Cantabria para desarrollar políticas activas de empleo durante este año 2026.

Así lo ha ensalzado tras aprobarse este miércoles el reparto territorial de 2.571 millones de euros en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con cargo al presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Como ha dicho el representante del Estado en la comunidad autónoma, "a Cantabria van a llegar 38,5 millones de euros para continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas".

Casares ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue avanzando en mejorar el empleo y su calidad", para continuar "creando empleo y reduciendo la temporalidad". "Una apuesta clara por afianzar nuestro mercado de trabajo que, gracias a las políticas de este Gobierno, atraviesa un momento extraordinario", ha ensalzado.

En este sentido, ha destacado que tanto en España como en Cantabria se registra "un descenso continuado del desempleo y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social".

Así, ha subrayado que el pasado mes de abril se cerró en España con 22,1 millones de personas trabajando y por debajo de los 2,4 millones de desempleados por primera vez desde 2008.

Unos datos que se trasladan a Cantabria, que registró en abril el cuarto mayor descenso del paro por comunidades autónomas, con una reducción del 3,3%, y el mejor dato de afiliación media a la Seguridad Social de la serie histórica en un mes de abril.

Casares ha augurado que esta tendencia continuará en este mes de mayo, cuyos datos se conocerán próximamente, y lo ha achacado a "la acertada política económica de este Gobierno".

En este contexto, ha apuntado que los 38,5 millones de euros llegan a Cantabria para la puesta en marcha de políticas activas de empleo, formación profesional y orientación, para mejorar la situación laboral de los desempleados y también la formación y cualificación de las personas ocupadas en la región.

Para finalizar, el delegado del Gobierno en Cantabria ha remarcado que se trata de reforzar un mercado de trabajo con "las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años y los niveles más altos de empleo de toda la serie histórica".