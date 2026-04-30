El delegado del Gobierno, Pedro Casares, destaca el nuevo teléfono 018 de atención a víctimas de accidentes de tráfico como un "servicio clave" - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el nuevo número de teléfono 018 de atención a víctimas de accidentes de tráfico como "servicio clave" de información y acompañamiento para quienes de forma directa o indirecta hayan sufrido un siniestro vial.

Casares ha puesto en valor la iniciativa del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) para ofrecer información personalizada sobre recursos psicológicos, sociales, legales o médicos a disposición de las víctimas y sus familiares.

Así lo ha señalado este jueves tras la reunión que ha mantenido con el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro, para analizar los beneficios de este nuevo servicio público del Gobierno de España.

"Se trata de un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos en los que la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles", ha indicado el representante del Estado.

Además, ha destacado que la puesta en marcha de este nuevo servicio público y gratuito de la DGT da respuesta "a una demanda histórica" de las asociaciones de víctimas para ayudar a todo aquel que sufra, directa o indirectamente, un siniestro de tráfico.

El 018 es un teléfono gratuito, accesible y con cobertura nacional, que atiende en más de 50 idiomas, accesible a personas con discapacidad y disponible los 365 días del año entre las 8.00 y las 21.00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro.

Además del teléfono, este servicio también estará disponible por WhatsApp, correo electrónico y en la página web de la DGT.

"El 018 no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada", ha añadido.

Y es que, ha apuntado, las víctimas de siniestros de tráfico, tanto directas como indirectas, no sólo padecen lesiones físicas sino, en muchos casos, también graves consecuencias psicológicas y sociales (superación del trauma, duelo o discapacidad, entre otras) a las que se suman los trámites administrativos y legales a los que tienen que hacer frente tras el siniestro (atestado, denuncia, indemnizaciones, dependencia, juicios, etcétera).