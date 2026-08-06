Casares dice que "Cantabria está mejor que nunca" por el "compromiso" del Gobierno central

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha reivindicado que "Cantabria está mejor que nunca" gracias al "compromiso del Gobierno de España con el presente y el futuro" de la comunidad autónoma, que "tiene el mayor volumen de inversión" por parte del Estado y está marcando "un antes y un después" en la región.

"Hoy Cantabria cuenta en Madrid y está en la agenda de las prioridades del Gobierno de España con el que avanzan todos los proyectos en esta tierra", ha enfatizado Casares este jueves en la presentación del Balance Cumpliendo del primer semestre de 2026.

El representante del Estado ha afirmado que se compromiso se evidencia, por un lado, con la "financiación histórica" para la comunidad.

En este sentido, ha destacado que la comunidad recibe este año la mayor cifra de su historia en entregas a cuenta por parte del Gobierno de España con 2.685 millones, lo que supone un 57,6% más de recursos --1.018 millones más-- para financiar los servicios públicos que en 2018, último año del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Con la suma de la liquidación de 2024, la financiación este año alcanzará los 2.786 millones.

Y ha añadido que ese aumento de financiación continuará en 2027 cuando la comunidad recibirá "una cifra sin precedentes" de 3.098 millones: 2.907 millones de las entregas cuenta (+8,3%) y el resto con la liquidación de 2025.

"Cantabria es y seguirá siendo la comunidad mejor y más financiada de todo el país con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado Casares.

A su juicio, "la mejor muestra de que Cantabria avanza con las políticas del Gobierno de España lo demuestran los datos" que reflejan el impacto de las medidas económicas, laborales y sociales impulsadas en estos últimos años.

Así, ha destacado algunos datos, como las 248.580 personas afiliadas a la Seguridad Social al cierre de julio en Cantabria, que son 32.000 más que en 2018 y que, en su opinión, evidencian "el acierto de la política laboral y de la reforma laboral" realizada por este Gobierno.

El delegado del Gobierno también ha indicado que en la comunidad hay 150.000 personas cobrando una pensión, que de media es de 1.441 euros y, en el caso de la de jubilación, 1.659 euros. "Son 450 euros que con la política que recordarán de actualizar las pensiones con el 0,25%", ha añadido.

Otra muestra del impacto de las medidas económicas y laborales está, según ha enumerado, en los contratos indefinidos que se firman en la región y que ha cifrado en 47.000 en 2025 frente a los 16.400 de 2018, lo que supone un incremento del 186%.

También ha aludido al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incrementado un 66% por este Gobierno, desde los 735 euros en 2018 a los 1.221 euros actuales, una política de la se benefician 29.400 trabajadores en Cantabria.

Además, ha destacado la creación del Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho de ciudadanía que actualmente protege a 23.000 personas en la comunidad que residen en más de 8.600 hogares, o las 17.113 que se benefician del Bono Social Eléctrico.

Por otra parte, ha detallado que 10.000 estudiantes cántabros reciben una beca del Ministerio de Educación, que en el caso de las no universitarias ascienden a 2.061 euros de media y en las universitarias a casi 3.500 euros.

El representante del Estado también ha destacado la importancia de los fondos europeos, desplegados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y que son una realidad gracias a que "este Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, pelearon como nadie en Europa para conseguirlos".

Casares ha detallado que en Cantabria se han alcanzado "cifras mayúsculas" de inversión gracias a estos fondos del PRTR, con un total de 827 millones, de los que 427 ha ejecutado directamente la Administración General del Estado.

SIGNIFICATIVAS INVERSIONES DE MINISTERIOS

Por otro lado, ha hecho mención expresa a las inversiones más significativas efectuadas en estos años por los ministerios.

Así ha detallado que desde el departamento de Industria y Turismo se han invertido en y desde Vivienda 134 millones en actuaciones de los planes estatales de vivienda o el plan de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) a través del que se han rehabilitado centros de salud como el Tres Mares de Reinosa o el José Barros en Camargo o la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (UC).

"Hay 378 viviendas en construcción que se están financiando por parte del Gobierno de España y 2.611 viviendas en rehabilitación entre las que están las del Barrio Obrero del Rey o las de la Renfe, y estos proyectos los vamos a seguir aumentando en los próximos años con el nuevo Plan Estatal de Vivienda que triplica la inversión en Cantabria, de 35 a 133 millones de euros", ha señalado.

En relación a otros ministerios, ha apuntado que el de Educación ha transferido a Cantabria casi 300 millones para apoyar y reforzar la educación pública y garantizar la educación inclusiva, la FP o los programas de refuerzo educativo.

En materia de Dependencia, ha destacado que el Gobierno haya materializado "el compromiso histórico" de asumir el 50% de la financiación de la Ley de Dependencia, que supondrá que Cantabria recibirá este año 54 millones y el próximo 73 y que permitirá incrementar en 2.500 las personas atendidas.

También ha indicado, entre otras partidas, los 63 millones de Sanidad y ha expresado su "orgullo" por que el Gobierno de España es el que "ha materializado el pago integral de la deuda histórica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla".

Por otra parte, ha considerado "significativa" la inversión en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (280 millones) y en el de Transformación Digital y Función Pública, que ha incrementado su inversión en un 1.250%, hasta los 136 millones", ha detallado Casares.

CASI 1.000 MILLONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES

Y ha hecho especial mención al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha invertido en Cantabria entre 2019 y 2025 un total de 995 millones, un 52% más que en los siete años precedentes.

"Las cifras son incuestionables", ha enfatizado el delegado del Gobierno, que ha recordado algunas grandes obras ejecutadas como el acceso al Puerto de Santander, el ramal de continuidad Sierrapando-Barreda o el Desfiladero de La Hermida.

Y, también, ha destacado el "impulso sin precedentes" para la llegada de la alta velocidad a Cantabria, para la que "ya no hay vuelta atrás".

"Todos los tramos impulsados, en licitación, adjudicados o en obras y solo queda pendiente, que se licitará en los próximos meses, el tramo Alar del Rey-Reinosa", ha añadido.

Pero la obra que más ha destacado Casares ha sido el Plan de Cercanías de Cantabria con más de 1.700 millones de euros de inversión y que, según ha dicho, va a suponer "un cambio en la movilidad" ferroviaria en Cantabria.

"Ya tenemos movilizada o incluso ejecutada el 95% de esa inversión, una inversión que marcará un antes y un después en la movilidad en Cantabria, que va a permitir que nuestra red ferroviaria de cercanías sea una red del siglo XXI", ha remarcado, y ha recordado que mientras se mantiene la gratuidad del transporte ferroviario.

Los proyectos de reordenación ferroviaria de Santander, Torrelavega y Camargo y la adecuación de Reinosa o el tercer carril de la A-67 entre Santander y Polanco son otros proyectos que Casares ha destacado por su impulso desde este Gobierno de España.

"En definitiva, miles de millones de euros en inversión por parte del Gobierno de España en estos ocho años para cumplir con todos los compromisos que con la comunidad autónoma. Y así vamos a seguir porque el futuro de Cantabria es también el futuro de España", ha concluido.