Pedro Casares a su entrada ayer en el Juzgado de Laredo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha afirmado este viernes que el concejal del PP de Ruesga, David Setién, que presuntamente le abofeteó en la Feria de Todos los Santos de Arredondo, "va cambiando por momentos" su versión.

Según Casares, Setién "se apresuró a decir que no había habido contacto, que no había habido agresión" en un comunicado a los medios, pero ayer, cuando declaró en el Juzgado de Laredo, dijo que "sí ha habido contactos, ya sí dio con la mano en la cara", ha remarcado el delegado, para quien la verdad solo "tiene un camino".

El también secretario general del PSOE de Cantabria se ha reafirmado en la idea que expresó a la salida del Juzgado sobre que "la violencia no tiene cabida en democracia, que no la podemos amparar".

En este sentido, ha criticado que el Partido Popular, "después de escuchar la versión de la Policía Nacional, ya no la de Pedro Casares, incluso después de escuchar al agresor", no ha pronunciado "ni una sola palabra, ni una sola exigencia de rectificación de este concejal y cargo público del PP, incluso de que asuma sus responsabilidades".

Casares ha dicho que lo que más le "preocupa" es ver al partido que gobierna la comunidad autónoma "amparando la violencia". "Es inadmisible lo que está haciendo el Partido Popular estos días", ha subrayado.

Y ha apelado a la presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, y a todos los dirigentes públicos del Partido Popular en Cantabria, a que se pronuncien para condenar la agresión, ya que "hoy tienen una oportunidad después lo que hemos visto ayer en sede judicial".