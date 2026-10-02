Casares dice que, si no se aprueban los decretos de vivienda, Sánchez valorará "lo mejor para el país y la ciudadanía"

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la clausura del Congreso Regional del PSOE de Cantabria. - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha asegurado este viernes que, de no salir adelante los decretos de vivienda que se votarán este viernes en el Congreso de los Diputados, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, valorará "lo que es mejor para el país y la ciudadanía".

A preguntas de los periodistas, tras una reunión con los vecinos de Hermanos Calderón, el delegado ha pedido prudencia y esperar al resultado de la votación.

"Vamos a ver qué pasa en el Congreso de los Diputados; no perdamos la oportunidad de que hoy se haga política y cambiemos a mejor la vida de la gente con nuestras acciones", ha apuntado Casares, que ha confiado "en la responsabilidad de algún grupo" para que los decretos puedan salir adelante.

Aunque ha destacado que, si no salen adelante los decretos, "habrá tiempo para valorar y señalar a la gente que, con su voto, perjudicará la vida de la ciudadanía".

Por último, el máximo responsable del Gobierno de España en Cantabria ha insistido en que "ya veremos qué pasa" con el adelanto electoral, puesto que ya se ha "escuchado muchas veces en muchos escenarios distintos".