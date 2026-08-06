Casares espera que Cantabria colabore en la acogida de menores migrantes de Ceuta: "Puede asumirla"

Varias personas se asean en las duchas públicas en la playa del Trampolín.-ARCHIVO - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, espera que el Ejecutivo autonómico (PP) colabore con el de España (PSOE-Sumar) en la acogida de menores tras la crisis en Ceuta y, aunque no ha dado una cifra concreta de cuántos podrían llegar a la comunidad, ha asegurado que la región "puede asumirla".

"Reclamo y defiendo que Cantabria sea una tierra de acogida", ha reivindicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha afirmado que la región puede acoger a estos menores porque, según ha justificado, durante estos meses "han sido muy pocos los niños que han llegado" a Cantabria, a lo que ha unido que el Gobierno de España ha dado financiación para pagar íntegramente los gastos que puedan conllevar.

En concreto, el delegado del Gobierno se ha referido en este punto a la financiación de los trasladados desde Ceuta, Melilla y Canarias, que "hacen su vida" en la comunidad y que "incluso algunos han conseguido integrarse plenamente y ya están trabajando".

Así, ha instado a hacer "un esfuerzo de solidaridad" en el conjunto del país y ha apelado específicamente a que Cantabria "defienda los derechos humanos y los derechos de los niños".

Sin embargo, en un comunicado remitido este miércoles a Europa Press, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, aseguró que la capacidad de acogida de la región "se encuentra sobrepasada desde hace tiempo" y advirtió que el sistema actual "no puede asumir una mayor presión". A pesar de ello, afirmó que el Ejecutivo autonómico "seguirá cumpliendo la ley".

Al hilo, Casares ha pedido "desterrar" del debate público discursos de odio y el "enfrentamiento de unos contra otros", y ha pedido trabajar por "la integración plena de estos niños" en la comunidad.

"Espero que así sea y que el Gobierno de Cantabria no se sume una vez más a la estrategia del Partido Popular de confrontación contra el Gobierno de España", ha dicho al respecto, porque esto "no va de confrontar", sino que "va de garantizar los derechos de los niños y de las niñas como exige y pide las Naciones Unidas".

El delegado ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la presentación del 'Balance Cumpliendo del Gobierno de España en Cantabria'.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

Por otra parte, en un comunicado, el PSOE de Cantabria ha exigido al Gobierno regional que informe "ahora" de cuántas plazas va a poner a disposición de los menores de Ceuta, y no lo haga dentro de unos días porque "no puede seguir mirando para otro lado mientras cientos de niños duermen en una nave industrial habilitada de urgencia en El Tarajal", ha sentenciado su secretario de Política Migratoria, Mor Talla.

Así todo, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una iniciativa en el Parlamento regional para que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga informe "con datos actualizados" de las plazas, los recursos técnicos y el personal disponible en la red cántabra de protección de menores.

"No pedimos generosidad, pedimos que se cumpla la ley y que se cumpla con estos niños. Cantabria tiene recursos, tiene profesionales capacitados y tiene, sobre todo, la obligación moral de no dar la espalda a quien más lo necesita", ha sostenido Talla.