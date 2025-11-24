Casares hace un llamamiento a los profesionales del transporte para incorporar la baliza V-16, obligatoria en enero

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha realizado un llamamiento a los profesionales del transporte para incorporar a sus vehículos la baliza V-16, que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para la señalización de vehículos inmovilizados en las carreteras españolas.

Así lo ha manifestado este lunes durante la presentación de este dispositivo, que sustituirá al triángulo tradicional de emergencia, y para cuya implantación la Dirección General de Tráfico (DGT) realizará una campaña de sensibilización durante las primeras semanas del año. Después, los vehículos que no porten esta nueva señalización incurrirán en una falta leve y recibirán una multa de 80 euros.

El nuevo dispositivo es un sistema luminoso portátil que emite una luz de color amarillo ámbar que permite señalizar un vehículo inmovilizado por avería o accidente mediante un destello.

El dispositivo emite una luz de 360 grados de alta intensidad de forma intermitente, visible a una distancia de un kilómetro y con una duración de, al menos, 30 minutos, lo que mejora la visibilidad del vehículo incluso en condiciones meteorológicas adversas y envía una señal a la DGT que permite su geolocalización.

En el momento de su activación se conectará con la DGT, que recibirá la ubicación y emitirá a los GPS de los vehículos para que sepan que puede haber algún incidente en la carretera. Asimismo, los paneles de la DGT también mostrarán este tipo de información.

A diferencia del triángulo de emergencia tradicional, esta baliza puede colocarse sin salir del vehículo averiado o accidentado, lo que supone una opción más segura, ya que reduce el riesgo de atropello que conlleva colocar el triángulo.

En detalle, este tipo de accidentes suponen un total de entre 30 y 40 fallecidos cada año en las carreteras españolas. Estos accidentes ocurren al salir el conductor a señalizar el turismo para colocar el triángulo.

Además, en cualquier caso, el dispositivo debe estar homologado y los únicos modelos aceptados están recogidos en el apartado 'Marcas y modelos certificados' de la página web de la DGT. Éstos han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados.

Estas balizas, que los conductores deberán portar en la guantera de su automóviles, estarán destinadas de manera exclusiva a visibilizar el vehículo accidentado y remitirán su ubicación a la DGT, pero no podrán incorporar funcionalidades adicionales.

"PIONERO" EN LA UE

Por su parte, Casares ha destacado que España es "pionero" ya que va a convertirse en "el primer país de la Unión Europea" en poner en marcha la baliza V-16, lo que supone un "avance" en la seguridad vial, cuyo objetivo es evitar los accidentes derivados de otro accidente porque "a veces era peligroso salir a colocar el triángulo" 50 metros por detrás del vehículo accidentado o averiado.

Además, Casares ha defendido que su activación es "muy sencilla" y ha recordado que deberá ser utilizada cuando haya alguna incidencia en la carretera, colocándola "encima" del vehículo "sin bajarse" del mismo.

En concreto, el dispositivo tiene un coste de entre 30 y 60 euros siempre que sea homologado, condición que es "muy importante", ha dicho el delegado.

Por otro lado, la medida busca ganar "sobre todo" en visibilidad virtual, cuando el conductor sea avisado de que hay una incidencia en la carretera por la que circula, ha defendido jefe provincial de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa.

Asimismo, Tolosa ha explicado que los conductores que viajen a otros países de la Unión también tendrán que portar la baliza, mientras que los vehículos de los países vecinos deberán utilizar el dispositivo de preseñalización obligatorio en sus países de origen, tal y como lo regula la Convención de Viena, la normativa que legisla la circulación internacional de los mismos.

Por último, el jefe provincial de la DGT ha aclarado que esta baliza no será obligatoria en motocicletas, pero sí "recomendable".

Durante la presentación, también ha estado presente el comandante de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, Jorge Giro.