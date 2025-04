Casares insta al Gobierno de Cantabria a "rectificar" y plantear una propuesta "seria" a los docentes

Ve "inaceptables" las últimas declaraciones de Buruaga y Silva hacia este colectivo y también las críticas de Pascual hacia la oposición

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder autonómico del PSOE, Pedro Casares, ha censurado las "inaceptables" declaraciones de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Educación, Sergio Silva, hacia los docentes tras la huelga y la manifestación de la semana pasada y ha urgido a ambos a "rectificar" y plantear a este colectivo "una propuesta seria" de adecuación salarial.

También ha criticado las afirmaciones realizadas por el consejero de Salud, César Pascual, por afirmar que la oposición le plantea cuestiones de "concejal de pueblo", una palabras tras las que el secretario general del PSOE de Cantabria le ha pedido "respeto".

Por un lado, en declaraciones a los medios de comunicación, Casares ha afeado a Buruaga que sus "primeras palabras" tras una "manifestación histórica" de los docentes y un "masivo" seguimiento de la huelga convocada por sus representantes el pasado jueves, sean instarles a "reflexionar" y que Silva afirme en una tribuna en un medio que, con la huelga y la manifestación de la semana pasada, se ha cumplido "la amenaza" que le hizo un representante de un sindicato educativo de que, si no hacía lo que los sindicatos, le plantean habría "conflicto".

"Estas dos declaraciones de la presidenta y del consejero (de Educación) son inaceptables en democracia y son inaceptables de lo que significa el diálogo social, que el Partido Popular no entiende, no comprende y desde luego no lo practica en estos dos años de legislatura", ha dicho Casares, que cree que también demuestra lo "muy alejados" que están "de las necesidades de la calle y de lo que está ocurriendo".

A juicio de Casares, "los únicos que tienen que reflexionar" tras la huelga y manifestación docente son los representantes del PP, a los que ha pedido que lo hagan y "vuelvan a sentarse a negociar con los sindicatos y hagan una propuesta seria para la comunidad educativa".

CRÍTICAS A PASCUAL

Por otra parte, Casares ve "inaceptable el desprecio" mostrado, a su juicio, por Pascual cuando este fin de semana afirmó en una entrevista en una radio que la oposición le preguntaba en el Pleno del Parlamento por cuestiones "de concejal de pueblo" y no hacía política sanitaria, pidiendo a los partidos que la conforman "un poquito más de nivel". "Hay más dignidad en cada uno de los concejales de pueblo en Cantabria que el consejero de Salud", le ha replicado el socialista.

Le ha exigido "una rectificación inmediata" y que, si no, Buruaga le inste hacerlo a Pascual, un consejero que, según Casares, está haciendo "una gestión desastrosa" y que "cada vez que habla sube el pan".

"Ante las alarmantes declaraciones del Partido Popular y del Gobierno de Cantabria, nosotros exigimos respeto", ha dicho Casares, que ha asegurado que desde su partido van a trabajar "por el fortalecimiento de los servicios públicos".

Ha recordado que la semana pasada el PSOE ofreció dos grandes pactos, dirigidos a mejorar la sanidad y la educación y que, según Casares, habría que sellar con los profesionales de ambos ámbitos pues son "los únicos" que están haciendo "que aguanten" estos dos servicios esenciales.

Sin embargo, considera que las "preocupantes" declaraciones de Buruaga, Silva y Pascual "demuestran la nula voluntad del Partido Popular de escuchar, de dialogar y de llegar a acuerdos, y que tampoco se preocupan ante el alarmante deterioro de los servicios públicos de Cantabria en los dos años que va de legislatura".