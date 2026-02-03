Casares, sobre los menores migrantes en Cartes: "La única prioridad es su bienestar, protección y seguridad"

El delegado del Gobierno, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha afirmado que "la única prioridad es y debe ser el bienestar, la protección y la seguridad de los menores", en relación a los 18 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de Cantabria (PP) acogerá en Cartes, de los cuales dos han llegado hoy al municipio.

Así lo ha manifestado en un comunicado tras la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), en la que ha afirmado que la alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), ha ordenado la paralización de la actividad del centro de acogida de menores que el Ejecutivo regional ha habilitado en el municipio, extremo que la regidora ha negado.

"Hablamos de salvaguardar los derechos humanos, de preservar con las máximas garantías los derechos de estos niños y niñas, hablamos de humanidad y nada más", ha enfatizado.

Casares ha pedido "rebajar la tensión a todos y primar siempre el interés superior del menor", tras una comparecencia "absolutamente irresponsable" de la consejera, ha aseverado.

"Lejos de sacar del foco mediático a estos niños, el Gobierno de Cantabria hoy ha querido volverles a situar en una situación de extrema vulnerabilidad", ha reiterado el delegado.

Por ello, ha reclamado que "basta ya de reproches y de hablar de esos niños como si fueran mercancía que se nos impone; son seres humanos, son vidas y son niños a los que una tierra humanitaria y solidaria como Cantabria y Cartes tienen la obligación ética de acoger", ha sostenido.

Para el delegado del Gobierno, "estamos ante el caso manifiesto de la utilización partidista de unos niños para enfrentar a unos contra otros cuando deberían estar trabajando todas las administraciones para garantizar la acogida y la protección".

En este sentido, ha insistido en que "lo más importante, la única prioridad, es garantizar la protección y bienestar de los menores, eso exigimos a todas las administraciones competentes, como me consta que van a hacer". Y ha pedido "sacar a los menores del debate partidario por respeto, responsabilidad y humanidad".

Por otra parte, y en contestación a Gómez del Río, Casares ha afirmado que el Gobierno de España "no impone, solo decreta el reparto de menores en solidaridad con estos niños, con Canarias, Ceuta y Melilla", y que son las comunidades autónomas las que en el ámbito de sus competencias "disponen de los recursos para ofrecer un hogar con dignidad". A ello ha añadido que el Ejecutivo central "ha puesto fondos y medios para ayudar a las CCAA a llevarlo a cabo de la mejor forma posible".

Al respecto, ha detallado que la competencia de acogida de menores "es exclusiva del Gobierno de Cantabria, y, por tanto, "solo se nos comunica su llegada y no tenemos más información", ha explicado, para detallar que es el Gobierno de Cantabria "el que decide en base a los recursos asistenciales que tiene".

Además, Casares ha señalado que "una cosa es no comunicar la llegada de los menores al municipio y otra cosa es que sí deberían haber notificado la apertura del centro al Ayuntamiento con el fin de coordinar servicios básicos o socioculturales que puedan necesitar los menores". "Es el mínimo de lealtad institucional", ha enfatizado.

VERSIÓN FALSA

Asimismo, el delegado del Gobierno ha lamentado que la consejera de Inclusión Social haya ofrecido una "versión parcial y falsa" sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en la llegada de los menores migrantes a la comunidad autónoma.

En concreto, se ha referido a la reunión que ha desvelado la consejera que tuvo lugar este lunes. Ha detallado que ella la solicitó a las 12.18 horas por correo electrónico a la Delegación, y la misma se produjo exactamente tres horas después, a las 15.30 horas.

"Gómez del Río quería única y exclusivamente hablar de seguridad conmigo, concretamente y en ese orden, de la seguridad del personal y de los menores", ha relatado Casares, algo que "no consideraba oportuno".

"Ante su petición, le propuse que estuvieran presente también el Ayuntamiento de Cartes, el ICASS y la Guardia Civil", ha explicado, coincidiendo en la versión con la alcaldesa.

Y ha continuado con que esta propuesta "fue vetada en un primer momento por la consejera, que se negaba a que la regidora y el Ayuntamiento estuvieran en la reunión", ha lamentado. "Hoy parece que la había promovido ella en aras a la transparencia y la buena gestión para la acogida de estos menores", ha ironizado Casares, quien ha afirmado que al final accedió a que estuviera el Consistorio. "Que expliqué todo y no cuente una versión parcial y falsa", le ha pedido.

Para Casares, "que una reunión discreta para buscar entre todos soluciones, la consejera la saque a la luz pública desde la manipulación y la mentira demuestra su irresponsabilidad y su deslealtad institucional".

En cuanto a la situación generada en torno al centro de acogida del Gobierno de Cantabria en Cartes, el representante del Estado ha asegurado que la Delegación no ha tenido conocimiento del mismo hasta que su ubicación fue dada a conocer a través de los medios de comunicación, ha concluido.