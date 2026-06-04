Casares no asegura que las seis playas cerradas en Cantabria estén abiertas en verano

Archivo - Playa de La Arnía.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha afirmado que se está trabajando para que las playas de la comunidad estén en "las mejores circunstancias", aunque no ha asegurado que los seis arenales que se encuentran actualmente cerrados vayan a estar abiertos en verano.

Así lo ha señalado este jueves a preguntas de los medios de comunicación, tras la denuncia del PP de que las seis playas --La Tablía en Suances, La Arnía y Somocuevas en Piélagos, Covachos en Santa Cruz de Bezana, Langre en Rimabontán al Mar y El Aila en Laredo-- están cerradas a las puertas del verano, culpabilizando de ello a la Demarcación de Costas y responsabilizando directamente a Casares como máximo representante del Ejecutivo central, del que depende este organismo.

Al respecto, el delegado ha asegurado que Costas trabaja para "buscar soluciones y la mejor seguridad" en los arenales y espera que lleve a cabo "muchas de las actuaciones que se puedan hacer" dentro de su marco de competencias.

Casares ha matizado que la Demarcación de Costas es un servicio que no está integrado en la Delegación, por lo que no ha confirmado la fecha de apertura de las playas. "Estoy seguro que ellos van a hacer todo lo que puedan, lo que esté en sus manos para hacerlo posible", ha dicho.

También ha indicado que está en contacto con la Demarcación de Costas puesto que se lleva "mucho tiempo trabajando en estas circunstancias", en particular, cuando se han ido detectando problemas, ya que algunos arenales están cerrados por "falta de seguridad".

El PP denunció este miércoles que se encuentran cerradas las citadas playas y que además presentan problemas de accesos el arenal de San Julián en Liendo; el de Berria en Santoña; el de Santa Justa en Santillana del Mar y el del Pájaro Amarillo en San Vicente de la Barquera.

Casares ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa que en la que ha avanzado que el PSOE presentará un plan de choque urgente del ámbito sanitario.