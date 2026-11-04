Casares pide a Buruaga que condene la agresión denunciada

Archivo - El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones a la prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha instado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), que condene la agresión física y verbal que, según denunció el lunes ante la Guardia Civil, sufrió en Arredondo a manos de un concejal del PP de Ruesga.

A preguntas de los periodistas en un acto oficial en Reinosa, Casares ha lamentado que la líder del Ejecutivo lleve "callada 24 horas", mientras el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado "que va a abrir una investigación y que se depurarán responsabilidades".

"Buruaga ha preferido callar y mirar para otro lado; es inadmisible en un demócrata y mucho menos en la que hoy es presidenta de la comunidad. No lo entiendo", ha criticado el también secretario general del PSOE en Cantabria.

Respecto al comunicado que remitió ayer el edil 'popular', Casares ha señalado que los hechos que describió en rueda de prensa "los pudo ver mucha gente", incluidos sus escoltas, que son policías nacionales y que este martes complementaron la denuncia.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha criticado que un responsable público, "en lugar de pedir disculpas, rectificar y asumir responsabilidades", haya realizado "una huida hacia adelante".

"Aquí hay una víctima y un agresor y, por tanto, no son comparables ni su versión ni sus declaraciones, porque la realidad y la verdad tienen un camino y por eso hemos presentado esa denuncia ante la Guardia Civil. Sinceramente espero que lo que me ha pasado a mí no vuelva a suceder, porque ningún tipo de violencia tiene cabida en democracia, no vale todo", ha apostillado.

Por último, Casares ha opinado que el presunto agresor "se quiso poner la venda antes de la herida", ya que ha asegurado a los medios que no tiene afiliación con ningún partido político, como ha confirmado el PP a Europa Press, y que no había habido agresión física.

Sin embargo, el delegado ha señalado que "la realidad es que hoy se sabe que tiene una vinculación con el PP, que ha sido candidato a la Alcaldía del PP, que es portavoz del PP, que es concejal del PP y que es alcalde pedáneo del PP".