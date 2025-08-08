Casares pide al PP que rectifique tras la moción de Jumilla y abandone discursos que "no caben en la democracia"

Lamenta que "el virus de la extrema derecha se extiende peligrosamente" y los 'populares' están "comprando" su discurso

TORRELAVEGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha pedido al PP que "rectifique" su postura tras la moción aprobada junto a Vox en Jumilla (Murcia) y que en esta comunidad "no se sume a estos postulados de la extrema derecha" que "no caben en la democracia".

"Me duele profundamente ver cómo un partido de Estado, como es el Partido Popular, está comprando el discurso de la extrema derecha y el discurso de Vox", ha valorado este viernes a preguntas de los medios después de que el PSOE cántabro tildara ayer de "racista" la moción aprobada en el municipio murciano que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad cultural, social o religiosa ajena a las mismas.

Casares ha subrayado que "hasta la propia Conferencia Episcopal, hasta los propios obispos, han salido a criticar esta posición del Partido Popular", al que ha pedido un "compromiso con la convivencia".

Y es que ha insistido en que "en una sociedad como la nuestra no caben los discursos de odio, no cabe el racismo". "No cabe en democracia enfrentar a españoles, a personas que viven con nosotros". "El Partido Popular no puede estar en estos discursos que no entran y no caben en la democracia" ni "en nuestro propio ordenamiento constitucional", ha recalcado

"Hoy es en Murcia, hoy es en Jumilla, pero puede ser en cualquier lugar de España porque el virus de la extrema derecha que atenta contra la convivencia en paz, en libertad entre españoles, se extiende peligrosamente", ha sentenciado el socialista en declaraciones a los medios en su visita a la comisaría de Torrelavega.