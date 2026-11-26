Casares en un acto de campaña del PSOE por el 29N - PSOE

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, ha llamado a los alcaldes del PRC, sus concejales, afiliados y simpatizantes a "llenar las urnas de votos progresistas" en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

Les ha pedido que "den su confianza al PSOE" en estos comicios para "defender Cantabria" frente a un PP-Vox que "quiere acabar con las autonomías", y ha censurado que los 'populares' hayan pedido sus papeletas a los regionalistas "con prisas" y "a la desesperada".

Casares así lo ha señalado este jueves durante una visita al municipio de Puente Viesgo con cuyo alcalde, el regionalista Óscar Villegas, ha mantenido un encuentro y al que ha destacado como "ejemplo de buena gestión y comprometido con sus vecinos".

El líder socialista ha asegurado que pide el voto a los dirigentes, afiliados y simpatizantes regionalistas "con respeto y educación" y "sabiendo que hemos trabajado muchos años conjuntamente y eso le ha venido bien a Cantabria" y muestra de ello es -ha dicho- Puente Viesgo y el Centro de Interpretación del Arte Rupestre.

"Juntos hemos hecho avanzar a Cantabria", ha reivindicado Casares, que ha llamado a todos los ciudadanos que históricamente han votado al PRC a votar al PSOE este 29N, "por esa relación cordial que siempre hemos tenido y no ahora con prisas, como el PP, que ven que las cosas no les salen y piden a la desesperada el voto de los regionalistas", ha comparado.

El secretario general del PSOE ha lamentado esa petición de los 'populares' al PRC y sus votantes cuando "llevan toda la legislatura insultando al Partido Regionalista o incumpliendo sus acuerdos presupuestarios".

"Les pido el voto con respeto y educación y además con argumentos, porque este 29N también nos jugamos la autonomía de Cantabria y el tener un gobierno del PSOE que cree en las autonomías, en Cantabria y en su Estatuto o que lleguen un PP con Vox quiere acabar con las autonomías de este país y recentralizar todas las políticas y que se decidan desde Madrid", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que los socialistas, "igual que los regionalistas", quieren que "en Cantabria sigamos decidiendo las cosas los cántabros" y también continuar "gestionando la educación, la sanidad, la políticas sociales y todo lo que hace que Cantabria sea una comunidad que avanza".

"El PSOE pide el voto del PRC pensando en todos estos años en los que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido como nunca con la autonomía y el mejor ejemplo es la financiación autonómica que se ha duplicado", ha reivindicado Casares, que ha señalado que en el último ejercicio de Mariano Rajoy la aportación a Cantabria fue de 1.600 millones mientras que con Pedro Sánchez, y según ha comparado, la comunidad recibirá en 2027 un total de 3.100 millones.

Y ha insistido en advertir que eso "está en juego" y, por ello, es necesario llamar "a la fuerza de la gente, de los progresistas de esta tierra y de quienes históricamente han votado al PRC para que juntos vayamos a defender la autonomía de Cantabria en las urnas" este próximo domingo, 29 de noviembre.