Casares reivindica que Cantabria ha dado "un salto hacia la modernidad y el futuro" en los ocho años de Sánchez

Acto del PSOE en Camargo con la participación del minsitro Hereu - PSOE

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado que la comunidad autónoma ha dado "un salto hacia la modernidad y el futuro" durante los ochos años del PSOE y Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

Así lo ha señalado este jueves en un encuentro con los socialistas de Camargo que ha contado con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria general de la agrupación en el municipio, Esther Bolado.

Casares ha destacado que el PSOE ha hecho "avanzar a este país y a Cantabria" y ha hecho balance del impulso de la formación a las "grandes transformaciones pendientes durante décadas" en la región.

De este modo, ha enumerado el cubrimiento de las vías del tren a su paso por el casco urbano de Camargo, las obras de reforma integral del Desfiladero de la Hermida, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o la sede asociada del Museo Reinosa Sofía

Además, también se ha referido a "grandes" cumplimientos que otros gobiernos "prometieron pero no hicieron", en referencia a los del PP, como el pago de la deuda del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de forma "íntegra".

Asimismo, el secretario general del PSOE cántabro ha puesto en valor las "múltiples" medidas del Gobierno de Pedro Sánchez en estos ocho años para "mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres y los hombres de esta tierra", como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones, la creación del Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral que ha impulsado que "hoy tengamos más empleo que nunca".

"Estamos muy orgullosos de todo esto y el PSOE es garantía de derechos frente a los retrocesos que vemos con las derechas", ha advertido el líder socialista, que ha apuntado a los acuerdos de gobierno del PP con la extrema derecha de Vox en Extremadura, Aragón y ahora en Castilla y León.

Así, ha insistido en que "el Partido Popular se suma a Vox y los socialistas en Cantabria queremos impedir que esa tendencia que está pasando en todo el país se dé también en esta comunidad". Por ello, ha aseverado que desde el PSOE se trabaja "de la mano del Gobierno de España para demostrarle a los cántabros y a las cántabras que ese futuro no es el que nos merecemos los ciudadanos de Cantabria".

EL PAÍS QUE MÁS CRECE DE EUROPA CON MÁS POLÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, el ministro Jordi Hereu ha destacado que, tras ocho años de Gobierno socialista, España es el "país que más crece de toda Europa" y en ese crecimiento ha resaltado la importancia de sectores como la industria y el turismo.

En el caso de la industria, ha recalcado que, "después de décadas en las que España se estaba desindustrializando", los socialistas han impulsado "un cambio de tendencia, apostando por una transformación que garantice prosperidad durante décadas".

"No es un cambio coyuntural, es un cambio histórico", ha reivindicado el ministro, que ha destacado el cambio tanto del modelo industrial como energético y ha puesto en valor el papel de las empresas, los trabajadores y los sindicatos.

"Estamos trabajando para recuperar actividad productiva e industrial en un contexto nada fácil y España aguanta el tipo mientras en Europa no están creciendo. Lo estamos haciendo recuperando poder adquisitivo y solo así se explica que uno de los motores del crecimiento es el empleo y el otro es el consumo", ha añadido Hereu.

También ha incidido en el papel del turismo como una de las "grandes palancas de progreso económico" de España, y ha apostado por aprovechar ese crecimiento para generar prosperidad retristribuyéndola "territorial y socialmente".

Precisamente, el ministro inaugurará este viernes la reforma integral del Parador de Santillana del Mar, por lo que ha aprovechado para destacar el valor de Paradores --a punto de cumplir su centenario-- en torno a este objetivo.

"Desde siempre ha sido un magnífico instrumento para poner el patrimonio histórico monumental que tenemos en España al servicio de un proyecto que significa redistribuir por toda la geografía española, también en Cantabria, los beneficios del turismo", ha dicho.

Además, ha recalcado el "esfuerzo histórico" en inversión para "poner al día" todos los Paradores del país, que este año alcanzarán los 100, y ha incidido en su contribución a "muchos retos de desarrollo territorial".

GANAR LAS ELECCIONES Y CUMPLIR EL MANDATO

En otro orden de cosas, Hereu se ha referido a los "grandes retos" que el PSOE tiene por delante. Sin ir más lejos, "ganar las elecciones" autonómicas y municipales del próximo año.

"El año que viene tenemos que hacer a Pedro (Casares) el nuevo presidente de Cantabria y a Esther (Bolado) la alcaldesa de Camargo", ha dicho al cerca de centenar de asistentes, para asegurar que "la carrera empieza ahora".

Al respecto, ha continuado pidiendo a los socialistas que no se distraigan porque van "a cumplir el mandato". "El mandato del Gobierno de España termina cuando termina", ha reiterado mostrando "respeto" a los procesos de la justicia y los mecanismos de un Estado democrático en relación a los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo. "Tenemos que defender la presunción de inocencia".

Al hilo, Hereu se ha mostrado "profundamente honrado" de pertenecer a este Gobierno "impoluto" y "poderosamente" preocupado por si algún día el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "pudiese ser presidente de este país".

También ha defendido que el PSOE es un "proyecto colectivo" porque tiene "la capacidad para mejorar las condiciones de vida" de los ciudadanos.