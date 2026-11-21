Acto de recuerdo y homenaje a Ernest Lluch de los socialistas cántabros - PSOE

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado la figura del exministro socialista Ernest Lluch quien "defendió siempre la palabra frente a la sinrazón y dedicó su vida a construir la democracia y el estado del bienestar".

Ha apelado a construir una España "con más memoria y menos nostalgia y más convivencia y menos odio".

Así lo ha señalado este sábado en el acto de recuerdo y homenaje al también exrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el 26 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA, un acto que se ha celebrado un año más junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo en la Península de La Magdalena de Santander y del que ha informado en nota de prensa la formación.

El líder socialista ha señalado que Lluch murió asesinado por "defender el diálogo frente a la crispación, por defender sus ideas y por defender la democracia y la libertad", y ha incidido en la importancia de recordar su figura y a "todas las víctimas de la sinrazón y la barbarie terrorista".

Casares ha destacado que Lluch fue "el padre de nuestra sanidad pública universal" y logró que "la salud fuese un derecho de ciudadanía".

"Fue un servidor público ejemplar y dedicó su vida a construir al Estado de Bienestar y la democracia", ha remarcado, al tiempo que ha recordado que también fue rector de la UIMP por la que "tanto trabajó y en la que fue tan feliz".

Y ha señalado que, con este acto, los socialistas de Cantabria quieren "reivindicar una memoria limpia para todas las victimas del terrorismo en un país que vio como asesinaron a 800 personas, más de 400 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil".

"Recordándoles defendemos también un país que quiere seguir mirando al futuro, abrazando la libertad y que no olvidará jamás a las víctimas de la sinrazón y la barbarie terrorista y con quienes este país tiene por siempre una deuda pendiente", ha concluido.

En el acto también han intervenido la candidata al Senado y presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, y el líder del PSOE en Santander, Daniel Fernández.

De la Cuesta ha reivindicado "la memoria como concepto base de la democracia". "La memoria es justicia, es verdad y es reparación", ha dicho.

Por su parte, Fernández ha destacado la importancia de la figura de Lluch en el PSOE, no sólo por todo lo que hizo sino por cómo lo hizo.

"Defendió la palabra incluso con quienes atentaron contra él y le dieron muerte", ha remarcado, y ha considerado que su figura debe ser destacada "más si cabe en estos momentos de crispación y polarización política en los que se ve al que piensa diferente como enemigo".