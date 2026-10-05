Casares: "Sánchez acierta. Es tiempo de optar por derechos o derechas"

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, cree que Pedro Sánchez "acierta" con el adelanto electoral". "Es tiempo de que optemos por los derechos o por la derechas".

De esta forma ha valorado ante los medios de comunicación el líder de los socialistas cántabros, y también delegado del Gobierno en la comunidad, el anuncio del presidente del Gobierno y líder de su partido de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

Casares ha reivindicado que "estos han sido años de avances en España y en Cantabria" y "queremos seguir avanzando" pero considera que, "ante el bloqueo de las derechas del PP, Vox y Junts a éstos es necesario que los españoles decidan y tomen la palabra".

"Hace falta una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados, hace falta reducir la crispación y el bloqueo al que las derechas, Vox y el PP, están sometiendo a la Cámara. Los ciudadanos quieren respuestas de la política, no quieren bloqueo y por eso toca que el 29 de noviembre los cántabros y las cántabras, los españoles y las españolas decidan con su voto el futuro", ha indicado.

Casares ha insistido en que han sido años "muy buenos" para los cántabros "de la mano del Partido Socialista" al frente del Gobierno de España y ha advertido de que "enfrente hay la nada".

"En todos estos años el Partido Popular y Vox han dicho siempre que no pero no han ofrecido un proyecto de país ni un proyecto de región", ha aseverado Casares.

En este sentido, considera que los españoles "quieren un proyecto de país" y no solo uno "que diga no a todo y reactivo".

"Los cántabros en particular sabemos que mientras avanzaban los derechos de la mano del Gobierno de España, el PP estaba llevando a cabo importantes recortes en Cantabria. En la educación, despidiendo profesores o cerrando aulas; en la sanidad pública, con recortes en nuestros hospitales o lo último que hemos conocido con esas derivaciones indecentes, obligando a los pacientes a irse a la sanidad privada después de haber dado un contrato millonario a Santa Clotilde. Y frente a eso recortes y a esas privatizaciones, el Partido Socialista también va a defender, por el bien de todos, los servicios públicos. Todo eso nos lo jugamos el 29 de noviembre", ha señalado.

Por ello, cree que "es tiempo de que la ciudadanía hable frente a tanto bloqueo" y también ante "tanto sufrimiento y tanto dolor al que ha sometido el PP a Cantabria y a España".

El líder de los socialistas cántabros también ha confirmado que la fecha de las elecciones hará modificar la Conferencia Política que el PSOE cántabro iba a celebrar el 28 y 29 de noviembre, aunque aún no se ha fijado la nueva.