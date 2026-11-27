El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, y el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, en un acto de campaña en Santander - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado este viernes que los socialistas están "seguros" de que serán "la primera fuerza política de este país" en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, y de que a partir del día 30 "seguiremos avanzando en derechos, libertades y en oportunidades, como ha hecho siempre el PSOE para la gente".

Casares se ha pronunciado así en el balance de campaña electoral, que desde su formación han llevado a cabo "en positivo, con ideas, con propuestas", y que empezaron "con la defensa de los derechos" en un encuentro con pensionistas de UGT y CCOO y que finalizan este viernes "defendiendo los derechos de los hombres y mujeres de Cantabria y de España".

Al respecto se ha referido al compromiso del partido de "blindar" en la Constitución las pensiones públicas, los derechos de las mujeres --como el aborto--, y de "avanzar" en educación y sanidad pública, así como en "reforzar" los derechos de las personas con discapacidad.

Casares ha apelado al voto "mayoritario de la clase trabajadora de este país, de la fuerza de la gente" para que el Partido Socialista gane las elecciones este domingo y ha declarado que el Partido Popular y Vox "son una amenaza para los derechos de las mujeres" o las quieren "calladitas", en referencia a las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejióo, este jueves en el debate a cuatro.

Finalmente ha dicho que espera que "el PP respete el resultado electoral" y ha censurado que su propio candidato a la presidencia del gobierno "se permite cuestionar nuestro sistema democrático".

En este sentido ha manifestado que los populares "cuestionan el voto por correo, cuestionan el voto de los residentes ausentes..., en definitiva, están cuestionando la democracia porque temen el resultado de la democracia".