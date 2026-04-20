Casares subraya que el Gobierno tiene "cientos de millones" en ejecución en Cantabria pese a los "bulos" de Buruaga

Archivo - El delegado del Gobierno, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

HAZAS DE CESTO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha acusado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), de lanzar "bulos" respecto al apoyo del Ejecutivo central a la comunidad, ya que éste tiene "cientos de millones de euros de obras en ejecución y otros muchos más licitados y a punto de poder empezar".

Casares ha respondido así a la presidenta tras las afirmaciones que realizó el sábado en el encuentro del PP Astur-Cántabro celebrado en Panes (Asturias), donde lamentó que el Gobierno regional de los 'populares' está "más solo que la una y circulando con un sólo motor por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez".

Frente a ello, el delegado y también secretario general de los socialistas en Cantabria ha replicado que los datos e inversiones "desmienten los bulos del PP". "Hoy por hoy los grandes proyectos de Cantabria los está haciendo el Gobierno de España", ha remachado este lunes en una visita a Beranga (Hazas de Cesto) con motivo de la obra de supresión de un paso a nivel en la localidad que va a ejecutar Adif.

Así, ha señalado que "sorprende" que Buruaga haya ido a la comunidad vecina a criticar al Gobierno de España, ya que el Ejecutivo "sigue invirtiendo, sigue actuando" y "las principales inversiones que estaban pendientes en esta comunidad autónoma están hoy en marcha".

"Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de España, lo vamos a hacer con seriedad con Cantabria, con compromiso con Cantabria y desmontando los bulos del Partido Popular con inversiones como las que estamos llevando a cabo toda la legislatura, porque el dato mata al relato y nunca antes un Gobierno de España había invertido tanto en Cantabria", ha sentenciado.

Como ejemplo, aprovechando su visita a Beranga ha citado las "decenas" de pasos a nivel en los que se está actuando con proyectos en redacción, licitados, adjudicados o ya en obras, todo ello dentro del Plan de Cercanías dotado con 1.600 millones de euros, "la mayor inversión jamás hecha en la red ferroviaria de Cercanías" de Cantabria.

A ello ha sumado los trabajos para la llegada de la alta velocidad a Cantabria o los proyectos en carreteras, como el enlace Sierrapando-Barreda inaugurado el año pasado, el acceso al Puerto de Santander, la mejora integral del Desfiladero de la Hermida que se inaugurará "muy pronto" tras una inversión de 100 millones de euros --la mayor en los últimos cien años en la comarca de Liébana-- y la humanización de las dos nacionales de acceso a Santander, con otros 12 millones.

Asimismo, Casares ha hecho hincapié en que los grandes proyectos industriales y culturales en la región "los está haciendo el Gobierno de España", que financia las obras de La Pasiega, el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), La Lechera de Torrelavega, la rehabilitación de la biblioteca Menéndez Pelayo y la Biblioteca Municipal de Santander "o incluso esos proyectos de viviendas sociales que la señora Buruaga está anunciando estos días, aunque no nos invite".

COMPENSACIÓN A LAREDO POR LA CUSTODIA DE DETENIDOS

Por otro lado, preguntado por los medios ha respondido al alcalde de Laredo, el también 'popular' Miguel González, tras reclamar una compensación de cuatro millones de euros al Estado por la custodia de detenidos procedentes de otras comandancias en los calabozos de la Policía Local, ya que advierte que se trata de un servicio de titularidad estatal que el municipio lleva prestando 20 años y que le cuesta 200.300 euros por ejercicio.

Después de que el regidor denunciara la semana pasada que no había obtenido respuesta de la Delegación a su primera reclamación y enviara una segunda dando un plazo de 15 días y amenazando con suspender el servicio, Casares ha señalado que González "prácticamente quiere que el Ministerio del Interior le pague 1.000 euros por día y por detenido que ha tenido en el cuartel". "Hagan ustedes la valoración sobre esa cifra", ha apostillado.

El delegado ha detallado que, de los 240 detenidos que tuvo el año pasado el cuartel, 80 eran de Laredo, por lo que "también hay una responsabilidad del Ayuntamiento". Además, ha señalado que, si la Guardia Civil no utilizase esos calabozos, el Consistorio "seguiría dando ese servicio para su Policía Local" en ellos.

Y ha lamentado que el alcalde "salga con un tema tan menor de unos calabozos" tras anunciarse la inversión de 10 millones de euros para ejecutar las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

Así, ha asegurado que el Gobierno de España "está comprometido con Laredo", donde la Guardia Civil cuenta con 100 agentes y presta "un extraordinario servicio", y al margen de "polémicas para abrir un periódico o salir en el telediario de algún alcalde".

Finalmente, ha dicho que "la política requiere altura de miras, que trabajemos pensando en el interés general de los hombres y mujeres de nuestros pueblos y que la colaboración institucional siempre llegue a más".