Casares traslada el apoyo del PSOE cántabro a Sánchez y apela a la unidad: El partido, cuando camina unido, es imparable

Pedro Casares, en el Comité Federal del PSOE en Madrid - PSOE

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha trasladado este sábado en el Comité Federal del partido celebrado en Madrid el apoyo de la formación en la región al líder nacional y presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y ha apelado a la unidad.

"Esto es una familia y un partido que, cuando camina unido, es imparable", ha expresado Casares durante su intervención ante el máximo órgano de los socialistas, en el que ha hecho extensivo el respaldo cántabro a la Comisión Ejecutiva Federal.

En el cónclave, el jefe de filas ha asegurado que el PSOE no se financió ilegalmente y ha defendido sus medidas anticorrupción. Además, ha reducido la corrupción en torno al partido a "un caso" en "la antigua Secretaría de Organización" de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Por su parte, Casares ha reivindicado "el liderazgo de España con Pedro Sánchez como presidente en el mundo, en defensa de la libertad, la paz, la democracia, los derechos humanos, la autonomía estratégica, la gobernanza de la globalización". "Un papel que es más necesario que nunca ante el avance global de la extrema derecha y los retrocesos que traen consigo", ha añadido.

Casares también defendido que España y Cantabria "no se entenderían sin el PSOE". "Somos el partido que, generación tras generación, lleva 147 años cambiando a mejor la vida de la gente, preocupado de todos aquellos que solo tienen a la política para salir adelante. Por eso es tan importante el PSOE", ha afirmado.

Ha defendido así que el PSOE es "sinónimo de progreso e igualdad": "Nos decían que no podía haber crecimiento sin desigualdad y hemos demostrado que no", ha sentenciado.

En este sentido, el líder del partido en la región y máximo representante del Gobierno de Sánchez en esta comunidad autónoma ha considerado que han "demostrado que se puede liderar el crecimiento económico en Europa con mayor redistribución de la riqueza y más derechos, mejores pensiones o protegiendo a la gente con nuevos derechos como el Ingreso Mínimo Vital".

"También nos decían -ha proseguido- que no se podía crear empleo si subían los salarios y los derechos laborales. Y también hemos demostrado que era mentira". Y a continuación, ha destacado: "Hoy tenemos más derechos, más estabilidad, menos precariedad, hemos subido el salario mínimo un 66 por ciento y tenemos más empleo que nunca en nuestra historia".

Junto a lo anterior, Casares ha alertado que la derecha "quiere hacer negocio" con los servicios públicos, "que siempre dicen que son insostenibles". Pero, frente a esto, ha asegurado que "con el PSOE no cabe negocio con la sanidad, la educación, la vivienda", porque para este partido es "un derecho y no un negocio". "Y por eso nos combaten", ha alertado.

"El ruido que quieren imponer es para tapar las privatizaciones y recortes del Partido Popular, como con los cribados de cáncer de colón y de mama en Cantabria", ha puesto como ejemplo en su intervención.