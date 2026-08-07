Casares valora que el Gobierno de Cantabria se someta "al imperio de la ley" y acceda a acoger menores migrantes

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha valorado que el Ejecutivo regional del PP haya decidido "someterse al imperio de la ley" y esté dispuesto a acoger a menores migrantes de Ceuta.

En declaraciones a los medios de comunicación, Casares ha señalado que la acogida de menores "no es una imposición" del Gobierno central, sino "un mandato legal".

"Las leyes las aprueba el Congreso de los Diputados y obligan a todas las instituciones públicas y a la ciudadanía al cumplirlas. Es nuestro marco, nuestra garantía en democracia (...) y los gobiernos son los primeros que tienen que cumplirlas", ha dicho.

En este sentido, y tras la decisión del Ejecutivo regional de acoger a los menores, aunque recurrirán el reparto, ha subrayado que "ese es el camino, la colaboración entre las distintas instituciones".

Finalmente, ha remarcado que Cantabria "es una tierra de acogida", y el Gobierno de España, en colaboración con el de Cantabria, va a facilitar "la mejor vida y la mejor inserción" a los menores que llegan a la región.

Sobre este asunto, ha asegurado que, por el momento, a Cantabria llegará "un número muy reducido" de menores y en el futuro no se espera "un número significativo". "Es plenamente posible acogerles en Cantabria", ha concluido.

SIN SANCIONES EN LA CONCENTRACIÓN DE QUIJAS

Y cuestionado también sobre la concentración que hubo el sábado pasado en Quijas (Reocín) en protesta contra la apertura de un centro de menores extranjeros en el municipio, Casares ha aseverado que no le consta que haya habido "ningún expediente sancionador".

Sin embargo, ha matizado que, en caso de que llegue alguno a la Delegación, será el "primer interesado" en tramitar esos expedientes porque no va a "permitir nunca discursos de odio".

"Hago un llamamiento a la convivencia y sobre todo a que seamos capaces de integrar a estos menores plenamente en sociedad y a no polarizar con la confrontación", ha reclamado.

En esta línea, ha señalado que la ciudadanía de Cantabria "siempre ha demostrado solidaridad" con los menores no acompañados que llegan a la región "en busca de un futuro y de oportunidades que en sus países no tienen, huyendo del horror, de la guerra, del hambre, de la miseria o de la persecución".

Casares ha realizado estas declaraciones tras firmar un convenio con la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, para crear una Cátedra de Memoria Democrática.