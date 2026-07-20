Casares ve "un ejemplo de normalidad democrática" las primarias de Torrelavega y pide unidad para ganar las elecciones

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha felicitado este lunes a Agustín Molleda por ganar las primarias de Torrelavega que, a su juicio, ha sido "un ejemplo de normalidad democrática", y ha pedido unidad para ganar las elecciones de mayo de 2027.

A preguntas de los medios, Casares ha destacado la "altísima participación, más del 80%", de los militantes del PSOE de Torrelavega, por lo que ha señalado que los socialistas han dado "una vez más un ejemplo de participación y de normalidad democrática".

"Quiero agradecer a los dos candidatos, a José Luis Urraca y a Agustín Molleda, por esas primarias que han sido un verdadero ejemplo. A partir de ahora todo el PSOE de Cantabria y de Torrelavega trabajaremos juntos de forma coordinada con el objetivo de que nuestro nuevo candidato pueda ganar las próximas elecciones municipales", ha dicho.

En este sentido, Casares ha afirmado que gobernar en esa ciudad es un objetivo que se ha marcado el PSOE, y ha opinado que lo va a conseguir "con unidad, con la colaboración de todos y con el ejemplo dado estos días".

"La militancia de Torrelavega ha decidido el candidato y a partir de ahora vamos a trabajar porque quedan poco más de 10 meses para esas elecciones que tienen fecha, el 23 de mayo de 2027, donde el PSOE se pone el objetivo de ganar las elecciones municipales en Torrelavega", ha concluido el secretario general del PSOE de Cantabria.