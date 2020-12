Casi 3.000 estudiantes han participado este año en los 'Cursos de inmersión en lengua inglesa' de la UIMP

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.907 estudiantes han asistido durante el 2020 a los Cursos de inmersión en lengua inglesa que ha impartido la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en ocho de sus doce sedes, mediante un programa que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Los cursos de inmersión en lengua inglesa han sido impartidos por profesores nativos y complementados por auxiliares de conversación. Se trata de un curso, de 40 horas lectivas, de una semana de duración, que ha incluido actividades complementarias en entornos informales y el alojamiento en régimen de pensión completa.

La programación ha combinado clases en grupos reducidos de hasta cinco alumnos y sesiones individuales One to One, además de actividades complementarias por las tardes, ha informado la UIMP en nota de prensa.

En la convocatoria 2020 de estos cursos han participado tanto jóvenes, de entre 18 y 30 años de estudios superiores, como maestros y titulados en el Máster en Formación del Profesorado.

En los cursos para estudiantes universitarios se han matriculado 2.725 alumnos, quienes han podido desarrollar sus destrezas en la modalidad general de agilidad oral o en alguna de las modalidades de inglés especializado: Ciencias de la Salud y de la Vida o Ciencias Sociales y Humanas. El 74% de ellos han sido mujeres y un 26% hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años.

NÚMERO DE ALUMNOS

Estos cursos se han impartido entre el 2 de noviembre y el 19 de diciembre de este año en ocho sedes de la UIMP: Santander (15%), Madrid (22%), Galicia (11%), Sevilla (8%), Cuenca (8%), Tenerife (8%), Barcelona (15%) y Cartagena (13%). En el caso de los cursos dirigidos a maestros, se han impartido en las mismas fechas, pero únicamente en la sede de Santander.

Por su parte, se han matriculado 182 maestros y profesores, de entre 23 y 52 años, que han podido elegir entre tres áreas: Inglés, Ciencias y Ciencias Sociales. Un 73% de los maestros han sido mujeres y un 27% hombres, y un 71% de los participantes son menores de 30 años.

Tanto para la modalidad de estudiantes, como para la de docentes, las comunidades autónomas de procedencia han sido, fundamentalmente, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

En cuanto al número total de alumnos presentados, en términos generales, y dada la actual situación sanitaria, "se puede decir que son muy buenas cifras, habida cuenta las limitaciones de movilidad decretadas en las últimas semanas en muchas comunidades autónomas", según informa el Vicerrectorado de Enseñanzas del Español y otras Lenguas de la UIMP.

Solamente se ha producido "alguna incidencia aislada" que se resolvió inmediatamente aplicando el protocolo sanitario previsto por la UIMP y dando cumplimiento a la normativa sanitaria vigente en cada momento en cada comunidad autónoma.

"El 85% de ocupación se puede considerar un logro que superó todas las expectativas iniciales, dadas las circunstancias adversas en las que se ha desarrollado esta edición 2020. Este dato evidencia el interés de los jóvenes en el Programa de inmersión de la UIMP y que se refrenda con sus valoraciones cualitativas y cuantitativas de satisfacción tras finalizar el curso", ha añadido la UIMP.

Debido a la actual situación sanitaria, la convocatoria 2020 ha tenido que reducir tanto la duración del programa de inmersión (solamente a siete semanas), cuanto la oferta formativa (3.425 plazas). Pese a ello, las casi 23.000 solicitudes presentadas evidencian la excelente acogida del programa.

La UIMP ha puesto "especial empeño" para garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas implicadas en el desarrollo de los 'Cursos de Inmersión en inglés' y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por la normativa sanitaria vigente en cada momento y en cada comunidad autónoma.