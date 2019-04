Casi el 50% de las cántabras que querían tener más hijos no lo han hecho por razones laborales o económicas

Publicado 09/04/2019 13:12:57 CET

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 47% de las mujeres de Cantabria que han tenido menos hijos de los deseados no lo han hecho por razones laborales o de conciliación (el 24%) o económicas (el 23%), según la Encuesta de Fecundidad 2018 que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, casi un 20% no ha tenido más hijos de los que desearía por motivos de salud y un 14% porque todavía quiere tener más hijos. Los menores porcentajes corresponden a que las cántabras dicen no haber tenido una pareja adecuada para ello (4,9%), mientras un 4,7% ha tenido menos hijos de los deseados por razones de edad.

Respecto a las mujeres que no están embarazadas y no han tenido hijos, el mayor porcentaje, el 20,6%, es porque no quiere ser madre, mientras un 17,3% dice ser demasiado joven para tener hijos. El 13,7% no ha tenido una pareja o ésta no era la adecuada, mientras que para el 12,8% es por razones laborales o de conciliación de la vida laboral y familiar.

Los motivos económicos se aducen en el 10,9% de los casos, en el 7,6% los de salud, mientras que el 5,2% de las mujeres que no han tenido hijos lo han hecho porque querían seguir estudiando.

El 52,3% de las cántabras que no están embarazadas, no tienen hijos y no desean tenerlos es porque no quieren ser madres. Un 10% se considera demasiado joven para tener hijos y casi el mismo porcentaje aduce que no ha tenido una pareja o que ésta no era la adecuada.

En cuanto a las mujeres que han tenido más hijos de los que deseaban tener, en el 44,7% de los casos ha sido por un fallo en el método anticonceptivo; en el 36,8% por no utilizar método anticonceptivo; y en el 18,4% por insistencia de la pareja.

Las cántabras con hijos biológicos o adoptados han tenido al primer hijo porque querían ser madres (67%), porque tener hijos siempre ha estado en su proyecto de vida (17,5%), no estaba planificado en el 7,4% de los casos, y ha sido una decisión en pareja en el 6%.

Por su parte, la conveniencia de que los hijos tengan hermanos ha sido la razón principal por la que el 54,7% de las cántabras tiene más de un hijo, biológico o adoptado, mientras que un 26,6% siempre quiso tener esa cantidad de hijos. Un 9% quería tener un hijo de sexo distinto al del hijo que ya tiene, y un 5,4% lo ha hecho por decisión de pareja.

El 73,8% de las cántabras que están embarazadas actualmente tienen hijos.

El 18% de las cántabras tiene intención de tener un hijo en los próximos tres años, el 10,6% de las que no tienen hijos actualmente y el 7,3% de las que sí los tienen.

Así, más del 82% de las mujeres no tiene intención de tener un hijo en los próximos tres años, el 33,8% de las que no los tienen, y el 48,6% de las que sí.

Casi un 5% de las mujeres que tienen intención de ser madres en los próximos tres años tienen 40 años o más, de las que el 2% no tienen hijos en la actualidad.

El 24,4% de las mujeres sin pareja en Cantabria tienen hijos, frente al 75,6% que no los tiene; mientras que un 78,9% de las mujeres que conviven con su pareja tienen hijos y un 20% no. El 16,3% de las cántabras tiene hijos con una pareja con la que no convive.

EDAD

El porcentaje de mujeres que no han tenido hijos evoluciona con la edad de forma similar en todas las comunidades autónomas.

Los menores porcentajes de mujeres sin hijos se registran en Región de Murcia para las

menores de 30 años (77,8%), mientras Cantabria se sitúa por debajo de la media nacional con 85,9% frente al 88,1% en España; sin embargo, esta comunidad supera a la media entre las mujeres de 30 a 34 años, con un 61,1% frente al 52% del país.

Entre las mujeres de 35 a 39 años, el porcentaje de mujeres sin hijos en Cantabria asciende al 31,4%, superior a la media (27,8%). Además, esta comunidad registra el mayor porcentaje de mujeres sin hijos de 40 años y mas, un 28,6% cuando la media es del 19%.

TRATAMIENTOS

Un 51% de las cántabras se han sometido alguna vez o están sometiéndose a un tratamiento de reproducción asistida de fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática (ICSI), mientras un 37,6% ha recurrido a la inseminación artificial. En todos los casos son menores de 40 años.

Del total de mujeres que nunca han estado embarazadas y quieren estarlo, un 47% lo han estado intentando más de tres años, un 28,8% entre uno y tres años, y un 24,1% menos de un año.

En cuanto a los métodos anticonpcetivos, el 39,1% de las cántabras no los utiliza frente al 60,9% que sí. La mayoría, el 24,4%, se decanta por anticonceptivo hormonal (píldora, anillo, parche, DIU hormonal, etcétera), el 24,1% por el preservativo, el 6,2% por la ligadura de trompas o vasectomía, y el 3,3% por el DIU de cobre.

CUIDADOS DE LOS NIÑOS

Las mujeres que conviven con hijos menores de 14 años son las que principalmente se encargan de sus cuidados. El 43% de vestirlos; el 30% de bañarlos; el 28% de acostarlos; el 70,6% de elegir las comidas; el 64% de llevarles al médico cuando están enfermos; el 18,5% de jugar con ellos; el 38% de ayudarles con los deberes; el 43,3% de llevarles y recogerles del colegio; el 68% de comprarles la ropa; y el 28% de elegir las extraescolares.

El porcentaje mayor que realizan sus parejas en estos supuestos corresponde a jugar con ellos, un 11,6%, mientras que el resto de parámetros están todos por debajo del 10%.

La mujer y el hombre por igual acuestan a los niños en un 40% de los casos, juegan con ellos en el 67,7%, les ayudan con los deberes en un 46%, mientras que las extraescolares las eligen juntos en un 56,7% de los casos.

El 26% de las mujeres que conviven solo con hijos de 0 a 3 años no utilizan ninguna alternativa para sus cuidados, mientras que el 24,6% los lleva a una escuela infantil o les deja al cuidado de sus abuelos u otros familiares (el 15,5% en este último caso).

En cuanto a las mujeres que conviven solo con hijos de 4 a 9 años utiliza la alternativa de las extraescolares en un 32,3% de los casos, seguida del cuidado de los abuelos u otros familiares con un 15,5%. La combinación de ambas la emplean un 26% de las cántabras.