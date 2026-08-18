La Casona de Tudanca, escenario este fin de semana de un seminario sobre la obra 'Cumbres Borrascosas'

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SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casona de Tudanca acogerá este fin de semana el I Seminario Literatura y Paisaje, organizado por la Consejería de Cultura, dirigido por la escritora Aixa de la Cruz y que girará en torno a la novela 'Cumbres Borrascosas' de Emily Brontë.

En este taller de lectura y debate se abordará esta novela desde una perspectiva literaria y cultural.

La actividad incluirá asimismo el visionado y análisis de fragmentos de adaptaciones audiovisuales, con el fin de explorar cómo el imaginario colectivo ha reinterpretado el texto.

La Consejería de Cultura ha explicado en un comunicado que este encuentro en Tudanca permite pensar 'Cumbres borrascosas' desde la relación entre literatura y paisaje.

"En la novela de Emily Brontë, el páramo no funciona como un simple escenario, sino como una fuerza que modela a los personajes y expresa sus emociones, diciendo a menudo lo que, según los códigos de época, habría sido imposible expresar de manera directa", ha indicado en un comunicado la Consejería.

Para el departamento que dirige Luis Martínez Abad leer 'Cumbres borrascosas' desde un enclave como Tudanca, "donde el vínculo entre literatura y territorio es tan marcado, abre la posibilidad de preguntarnos de qué manera los paisajes entran en los libros y cómo la literatura transforma, a su vez, nuestra manera de mirar y habitar esos paisajes".

El taller se desarrollará el sábado y domingo, 22 y 23 de agosto, entre las 10.00 y las 14.00 horas. La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo y no es necesaria la inscripción.

Aixa de la Cruz es escritora, licenciada en Filología Inglesa y doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad del País Vasco.

Es autora, entre otras, de las novelas 'Cambiar de ide'a (Caballo Troya, 2019), galardonada con el Premio Euskadi de Literatura 2020, 'Las herederas' (Alfaguara, 2022) y 'Todo empieza con la sangre' (Alfaguara, 2023).

Es también autora del libro de cuentos 'Modelos animales' (Salto de Página, 2015) y del ensayo 'Diccionario en guerra' (La Caja Books, 2018). Se desempeña como profesora de escritura creativa y colabora con medios como El País, Vogue y Glamour.