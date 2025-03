Castanedo asume la Sala de lo Contencioso del TSJ dispuesta a una mayor claridad en las resoluciones

Pero sin merma del rigor técnico, según indica la magistrada en la toma de posesión del cargo de presidenta

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada María Esther Castanedo García ha tomado posesión este jueves como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), acto en el que ha asegurado que hará "un especial esfuerzo para ofrecer una explicación clara del contenido de nuestras resoluciones, sin merma de su rigor técnico, especialmente si están concernidos colectivos vulnerables".

Así lo ha manifestado en el evento, en el que también se ha comprometido, a partir de ahora, "a dedicar todos mis esfuerzos a desempeñar mi nuevo cargo con imparcialidad, responsabilidad, seriedad, transparencia, dinamismo e independencia".

Tras prometer su cargo ante la Sala de Gobierno del TSJC como miembro nato de este órgano, la nueva presidenta ha pronunciado un discurso en el que ha indicado que a partir de ahora su responsabilidad es "que los ciudadanos se vean plenamente satisfechos en sus derechos, y en especial en su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuando acudan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ".

Además, ha dedicado parte de sus palabras a referirse a su condición de mujer de la carrera judicial y ha expresado su confianza en el actual Consejo General del Poder Judicial para que la presencia femenina en el ámbito judicial sea mayor, "a la vista de los resultados de los últimos nombramientos efectuados, que incluyen, por ejemplo, el de ocho nuevas magistradas en el Tribunal Supremo".

Finalmente, Castanedo ha celebrado el apoyo de su familia, porque gracias a ello ha podido ser "una de las mujeres dentro de ese 14 por ciento que pueden realizar actividades compatibles con la carrera judicial", en referencia a un reciente informe que analiza los motivos por los que las mujeres tienen una baja participación en los cargos de nombramiento discrecional en la judicatura.

"Tengo que volver a dar las gracias a mi familia, porque con su ayuda he podido disfrutar de mi profesión, no solo poniendo sentencias, sino estudiando, formándome, redactando artículos y conferencias, participando en la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea, en actividades asociativas, y he podido formar un currículum que me ha llevado hoy a este día", ha concluido.

MUJER Y BUENA COMPAÑERA

Al acto han asistido las vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Érice y Pilar Jiménez (exfiscal superior de Cantabria); el sucesor de esta última, Jesús Arteaga; representantes de los colegios profesionales de la Abogacía, la Procura, los Graduados Sociales y los Registradores; así como de la Abogacía del Estado, y de los servicios jurídicos del Gobierno regional y de la Seguridad Social.

Además, han acudido la presidenta del Parlamento autonómico, María José González Revuelta; la delegada del Gobierno en la comunidad, Eugenia Gómez de Diego; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el director general de Justicia del Ejecutivo cántabro, Juan Ignacio Sáez Bereciartu, entre otros invitados.

Ha cerrado el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, que ha celebrado el nombramiento de Esther Castanedo como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo "por ser mujer y por ser una buena profesional", resaltando que se trata de "una buena compañera", como ha podido comprobar cuando ha tenido que formar Sala con ella, que "tiene como guía el servicio al ciudadano", ha concluido.