Castro cortará hoy dos calles al tráfico por el partido de la Copa del Rey entre UD Sámano y Deportivo de La Coruña

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha informado que, con motivo de la celebración del encuentro de la Copa del Rey entre la Unión Deportiva Sámano y el Real Club Deportivo de La Coruña, previsto este jueves a las 21.00 horas, se procederá al corte temporal del tráfico en dos calles del municipio, con el fin de garantizar la seguridad vial y el correcto desarrollo del evento.

En concreto, a partir de las 18.00 horas quedarán cerradas al tráfico la Avenida Riomar, entre la rotonda de Chinchapapa y la Sirena; y el Vial de Riomar en su totalidad, con restricciones en este último en el acceso de peatones por seguridad, ha informado el Consistorio.

El horario de cierre se mantendrá hasta la finalización del encuentro deportivo, momento en el que se procederá a la reapertura progresiva del tráfico, una vez comprobadas las condiciones de seguridad por parte de los servicios municipales y cuerpos de seguridad.

Durante el periodo de restricción, únicamente se permitirá el acceso a los vehículos de los residentes que dispongan de plaza de garaje en las zonas afectadas, así como a los servicios de emergencia o autorizados expresamente por el dispositivo de seguridad del evento.

El Ayuntamiento ha señalado que estas medidas tienen como objetivo favorecer la movilidad peatonal, la seguridad de los asistentes y el buen desarrollo de un acontecimiento deportivo de "especial relevancia" para el municipio, que atraerá a "numeroso público" tanto local como visitante.

Finalmente, ha pedido colaboración a los vecinos para facilitar el trabajo de los agentes y personal de organización, y se ha disculpado por las posibles molestias derivadas de estas restricciones temporales.