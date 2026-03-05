Castro solicita a Fomento la declaración de emergencia por desprendimientos en la N-634 en Mioño

Mioño - EUROPA PRESS

CASTRO URDIALES 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha solicitado al consejero de Fomento, Roberto Media, la declaración de situación de emergencia por los desprendimientos de tierras que se han registrado en la carretera nacional N-634 a su paso por Mioño, y ante el riesgo de que se produzcan nuevos deslizamientos.

En un comunicado, Herrán ha advertido que la situación "requiere una actuación inmediata" para garantizar la seguridad de quienes circulan por esta carretera, por lo que ha pedido a la Consejería que declare la emergencia "y actúe con la mayor rapidez posible para estabilizar la zona afectada".

Al respecto, ha informado que el Ayuntamiento ya ha adoptado "medidas urgentes" de señalización y control del tráfico, pero "la magnitud del problema" requiere de la intervención de la Administración competente para ejecutar las actuaciones que eviten nuevos desprendimientos y garanticen la seguridad de la N-634 a su paso por la Junta Vecinal de Mioño, ha concluido la regidora.