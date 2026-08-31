Castro Urdiales cierra "hasta nuevo aviso" el Albergue Municipal para acometer mejoras

El Albergue de Peregrinos de Castro Urdiales - GOOGLE MAPS

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha cerrado este lunes, y hasta nuevo aviso, el Albergue Municipal de Peregrinos para acometer mejoras, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de funcionamiento, seguridad y salubridad de las instalaciones.

Así lo ha anunciado en un comunicado de la Concejalía de Turismo, que ha justificado este cierre temporal en la necesidad de realizar una serie de actuaciones y comprobaciones con carácter "preventivo y responsable", que buscan que la instalación pueda volver a prestar servicio "con todas las garantías".

Además, la Concejalía ha agradecido la comprensión de los peregrinos y de todos los agentes vinculados al Camino de Santiago.