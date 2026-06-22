Castro Urdiales lídera las temperaturas en Cantabria tras superar los 33 grados

Archivo - Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castro Urdiales figura como el punto de Cantabria donde mayor temperatura se ha registrado en esta calurosa jornada del lunes al alcanzar los 33,1 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Otros lugares de Cantabria también han superado la barrera de los 30ºC: Polientes y Cubillo del Ebro, en Valderredible, con 32,5 y 32,1 grados, respectivamente; Tama (Cillorigo de Liébana), con 32,4ºC; Fuente Dé, en Camaleño (31,8%); Ramales de la Victoria (31,5ºC); Reinosa y Tresviso, ambos con 31,3 ºC; Bárcena Mayor (Los Tojos), a 30,8ºC; la zona del aeropuerto Seve Ballesteros (30,5ºC) y Santander 30,2ºC).

Liébana, el centro y Valle de Villaverde están en aviso naranja (peligro importante), rebajándose a amarillo hasta el final de jornada, estadío en que se encuentra el litoral y la Cantabria del Ebro.

Toda Cantabria, menos el litoral, está también en aviso amarillo por tormentas.