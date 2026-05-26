Castro Urdiales roza ya los 28ºC y Santander supera los 26ºC

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SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El calor sigue haciendo estragos en Cantabria, con varios municipios de Cantabria registrando ya en estas primeras horas de la mañana del martes altas temperaturas tras una noche sofocante. Por ahora, las más elevadas en la región se localizan en Castro Urdiales y Santander, con 27,6ºC y 26,3ºC, respectivamente, a las 9.30 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

De las temperaturas nocturnas, destacan, sobre todo, los 27,4ºC que marcaban los termómetros en la estación meteorológica de Sierrapando (Torrelavega) poco después de la una de la madrugada.

En el día de ayer, donde más alto llegaron los termómetros fue en la zona del aeropuerto, con 36,3ºC; en Ramales de la Victoria (35,5ºC) y en Torrelavega y Castro Urdiales (35,1ºC).

Aunque no llegaron a esos nivelenes, en otras zonas de Cantabria se anotaron temperaturas que no se veían desde hace más de 30 años, como los 29,7ºC en Tresviso o los 34,1ºC en Treto, según ha informado la AEMET.

Se prevé que la mañana de este martes sea muy cálida, con predominio de viento sur flojo. Por la tarde, rolará a oeste en el litoral y "descenderá bruscamente la temperatura".

La AEMET ve poco probable que se registren rachas de 60 kilómetros por hora, por lo que de momento no se ha emitido aviso de galerna.

El litoral, Liébana y el centro y Valle de Villaverde estarán de 14.00 a 20.00 horas en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 34ºC.