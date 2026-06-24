Castro Urdiales ya supera los 37 grados, la segunda máxima del país

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castro Urdiales ha registrado a las 11.30 horas 37,6 grados centígrados, la segunda temperatura más elevada del país tras los 38,8 del aeropuerto de Donosti, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En esta jornada en la que la comunidad continúa en aviso por calor y altas temperaturas --ya que a partir de las 13.00 horas se esperan máximas de 39 grados en Liébana; 38 en el centro, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro, y 37 en el litoral-- los termómetros ya han superado los 32 grados.

Así, tras los 37,6 de Castro Urdiales, el resto de máximas en Cantabria se han registrado en San Felices de Buelna y Torrelavega, con 35,2 grados ambas, Santillana del Mar con 34,2 y el aeropuerto de Santander con 32,5.

Los avisos serán en toda la región entre las 13.00 y las 21.00 horas, de nivel rojo (peligro extremo) en Liébana, el centro y Valle de Villaverde, y naranja (peligro importante) en el litoral y en la Cantabria del Ebro.

Esta jornada, un total de 14 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas.