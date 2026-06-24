Una noche de San Juan a 30ºC en Cantabria

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria ha rozado esta noche de San Juan los 30 grados, una temperatura que se sobrepasó en Castro Urdiales, municipio que ya se aproxima a los 34ºC en estas primeras horas de la mañana de este miércoles, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además de en Castro, donde los termómetros llegaron la pasada medianoche a los 30,5ºC, en San Roque de Riomiera alcanzaron los 30ºC y quedaron ligeramente por debajo en Tresviso (28,8ºC) o Santander (27,8ºC).

También en Torrelavega se superaron por la noche los 25ºC y otros municipios quedaron cerca.

Ya por la mañana, Castro Urdiales estaba a 33,6ºC a las 9.00 horas; Torrelavega a 29,6ºC; la zona del aeropuerto Seve Ballesteros a 27,1ºC y Santander superaba los 26ºC. En Santillana del Mar a las 8.00 ya había también 26,3ºC.

Cantabria sigue este miércoles en aviso por calor y se esperan máximas de 39 grados en Liébana; 38 en el centro, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro, y 37 en el litoral.

Las alertas serán en toda la región entre las 13.00 y las 21.00 horas, de nivel naranja en el litoral y en la Cantabria del Ebro, y rojo en Liébana, el centro y Valle de Villaverde.