Una catedral de Santander llena vive un día histórico con la beatificación de 80 mártires del siglo XX

El cardenal Marcello Semeraro durante su homilía con el cuadro de los beatificados detrás - DIÓCESIS DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de la Asunción de Santander se ha llenado en la mañana de este sábado para vivir un día histórico en el que se han beatificado a 80 mártires del siglo XX de la Diócesis de la capital cántabra.

Un acontecimiento que ha contado con una multitud de familiares y fieles que dos horas antes del inicio de la ceremonia religiosa presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del Papa León XIV, se congregaban a las puertas del templo donde se han formado largas filas para acceder, mientras se iban colocando los últimos detalles para engalanar la ocasión y el vallado de seguridad.

El acto de beatificación también se ha podido seguir en directo en varias ubicaciones de la ciudad a través de televisiones, como la iglesia de El Cristo reservada para los familiares, la plaza del obispo José Eguino y Trecu y la plaza Alfonso XIII donde se ha habilitado una carpa con capacidad para 600 personas. También se han dispuesto alrededor del claustro de la catedral.

Entre los asistentes en ella, se ha encontrado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, así como diversos representantes públicos, como la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y diversos diputados autonómicos. También se han dado cita autoridades militares y religiosas.

La ceremonia ha sido concelebrada por el obispo de la Diócesis, monseñor Arturo Ros, y una veintena de cardenales, arzobispos y obispos, entre ellos los tres últimos obispos de la diócesis: Manuel Sánchez, obispo emérito de Santander, Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, y José Vilaplana, obispo emérito de Huelva.

Al inicio de la celebración ha tenido lugar uno de los momentos más significativos con la lectura de la Carta Apostólica, tras la cual, se ha procedido a la beatificación de Francisco González de Córdova, que encabeza esta Causa, y 79 compañeros mártires.

El cardenal Semeraro ha leído el Decreto por el que estos hombres ya son beatos y que ha quedado aclamado por un replique de campanas.

Se ha descubierto un cuadro con la imagen de todos ellos, obra del artista Indalecio Sobrino, y sus reliquias, llevadas en procesión en un urna realizada para la ocasión, han sido incensadas junto al cuadro.

A continuación, se ha llevado a cabo la Eucaristía cantada por la Coral A Capella acompañada por Luis Ángel Martínez al órgano, el trompetista Marco Cubillas y una representación de la Escolanía de la Catedral. El acto ha finalizado con la interpretación del Himno a los Mártires de la Montaña, compuesto por Galán para este día.

CRONOLOGÍA DE UN PROCESO

Francisco González de Córdova tenía 48 años en el momento de su muerte, y era párroco de Santoña.

Él encabeza esta Causa integrada por otros 79 compañeros, de los cuales 67 eran sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos (cinco miembros de la Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico).

El proceso diocesano fue iniciado por el entonces obispo de la Diócesis, José Vilaplana Blasco, que fue quien constituyó la Comisión Delegada encargada de iniciar el proceso con la recogida de declaraciones, testimonios y documentos oportunos.

El canónigo de la catedral y profesor de Historia de la Iglesia, Jesús Cuesta Bedoya, fue nombrado primer postulador en fase diocesana.

Clausurada el 28 de julio de 2018 por el entonces obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, encargado de firmar el decreto correspondiente, todo el material fue enviado a Roma, donde, en mayo de 2020, se inició la fase siguiente.

El pasado 22 de mayo, el papa León XIV firmaba las Letras Apostólicas que permitirán que este sábado sean elevados a los altares.