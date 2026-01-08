Catorce personas fallecidas en las carreteras cántabras en 2025, tres más que el año anterior

Archivo - Lugar del accidente automovilístico en el que fallecieron el 30 de noviembre tres jóvenes en la N-634, en Cabezón de la Sal, - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de catorce personas han fallecido a lo largo de 2025 en accidentes de tráfico ocurridos en vías interurbanas en 2025, tres más que el año anterior, lo que, porcentualmente, supone un incremento de casi el 27,3%, según datos del balance provisional de seguridad vial 2025.

Esta cifra de 2025 es igual a la registrada en 2023 en la comunidad, y superior a 2024 (11).

Con los datos de este balance provisional, Cantabria ha sido la segunda comunidad autónoma con menor número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en este tipo de vías interurbanas, solo más que La Rioja (11) y que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no hubo ninguno.

A nivel nacional, han muerto un total de 1.119 personas en 1.028 accidentes de tráfico, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Las cifras, presentadas este jueves en rueda de prensa por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, son referidas sólo a los siniestros mortales ocurridos en vías interurbanas y víctimas registradas hasta las 24 horas posteriores a producirse el siniestro.

Las definitivas ya consolidadas, que incluirán las victimas a 30 días de accidentes ocurridos en vías urbanas e interurbanas, permitirán tener la radiografía completa de la siniestralidad vial en España en 2025, ha indicado el Ministerio del Interior.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos.