CCOO aclara que el preacuerdo del comercio textil no afecta al convenio de Cantabria

Archivo - Una dependienta coloca la ropa - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha defendido el preacuerdo alcanzado a nivel nacional para el convenio del comercio textil, si bien ha aclarado que el convenio recién firmado en la comunidad seguirá siendo de aplicación preferente mientras esté en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2029, y por tanto el nuevo marco estatal "no empeora las condiciones laborales".

El sindicato ha ensalzado el preacuerdo con la patronal ARTE para poner en marcha el primer convenio colectivo estatal para las grandes empresas del comercio textil y del calzado, ya que destaca que supone "un avance histórico que mejorará las condiciones de miles de personas".

Según ha explicado, el texto unifica las condiciones mínimas comunes y sienta las bases de lo que tendría que ser el convenio colectivo de las empresas del retail de textil en todo el país, lo que afectará a unos 200.000 trabajadores.

Así, homogeneiza salarios, reduce la jornada laboral hasta las 1.740 horas -el convenio textil de Cantabria recoge ahora 1.792-, garantizando dos días libres y 11 fines de semana "de calidad", y ordenar aspectos como la equiparación de los tipos de contrato, especialmente en aquellos territorios donde las condiciones laborales eran más precarias.

"Sigue la filosofía de CCOO de que ningún trabajador se quede atrás por su lugar de residencia", ha señalado en un comunicado el secretario general de la Federación de Servicios del sindicato en Cantabria, Pablo Toyos, después de que UGT haya rechazado el principio de acuerdo señalando que implica "una bajada salarial y la pérdida de la mayoría de derechos" que ahora se aplican en la comunidad, por lo que reclama excluir de él a los más de 3.000 empleados cántabros afectados.

Desde CCOO, Toyos ha hecho un llamamiento a la calma y ha trasladado un mensaje de "tranquilidad ante ciertos discursos que están distorsionando el contenido del preacuerdo". "Las personas que trabajan en este sector pueden estar tranquilas porque no empeora las condiciones laborales en nuestra comunidad autónoma, donde existe un convenio autonómico que acabamos de firmar", ha subrayado.

De hecho, el actual convenio colectivo del comercio textil en Cantabria tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, por lo que seguirá siendo de aplicación preferente mientras esté en vigor. Por su parte, el preacuerdo alcanzado con ARTE es hasta 2028.

La Federación de Servicios ha lamentado las críticas y ha destacado que el preacuerdo firmado es fruto de una negociación donde CCOO ha apostado por acuerdos que "suman, protegen y amplían derechos". Además, a partir de ahora, como corresponde a un preacuerdo básico, se abrirá un proceso de negociación para el convenio completo.

Una vez firmado, se valorarán las condiciones del nuevo convenio, pero "en ningún caso se permitirá un retroceso en los derechos y condiciones actuales" de los trabajadores, ha asegurado el sindicato.