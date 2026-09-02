CCOO advierte que el sector servicios pierde empleo en Cantabria en plena temporada estival

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SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha adviertido que el sector servicios ha perdido empleo en Cantabria en plena temporada estival, tal como recogen los datos del paro publicados este miércoles, correspondientes al mes de agosto, que muestran un aumento de 639 personas en situación de desempleo, un 2,42% más que el mes anterior.

"Se trata del tercer año consecutivo en el que aumenta el paro en agosto, cuestión que nos preocupa porque tradicionalmente es un mes estrella para el empleo y, en este caso, no ha sido así, con una subida que es, además, muy llamativa", ha valorado en un comunicado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

En cuanto a los sectores de actividad, el desempleo ha crecido en todos excepto en la agricultura, con un aumento del 62,13% en servicios, 23,47% en el colectivo sin empleo anterior, 11,58% en la industria y el 3,44% en construcción. Para Lombilla, "es muy significativo y preocupante" que el desempleo haya aumentado tanto en el sector servicios como en la industria porque, en el primer caso, "debería ser su temporada álgida" y, en el segundo, "no nos podemos permitir perder empleo en sectores con mayor valor añadido", ha señalado.

De hecho, en cuanto al paro en la industria en agosto, solo ha sufrido aumentos superiores en 2011, 2018 y 2022 desde 2009.

Por contra, la mejor noticia la ofrece la comparativa respecto al año anterior, con un descenso del desempleo en términos interanuales de 171 personas.

A pesar de que Cantabria cuenta con "buenas cifras" de afiliación a la Seguridad Social al encontrarse a cierre de agosto en 242.590 personas, se ha producido un descenso de 5.417 en un mes que no sufría caídas de la afiliación desde 2023 -cuando se redujo en 6.150 personas-. "Es fundamental mantener las altas cifras de afiliación que estamos viendo en los últimos tiempos como un paso más a la necesaria estabilidad de nuestro mercado de trabajo", ha subrayado Lombilla.

Por último, en cuanto a la contratación, el sindicato ha apuntado que ha caído en agosto, en paralelo con el aumento del paro, y Cantabria continúa en cifras "muy inferiores" de contratos indefinidos respecto al conjunto del país -26,05% frente a 38,46%.