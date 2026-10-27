CCOO anuncia protestas en la UC ante las "desigualdades salariales" entre su profesorado y el resto de enseñanza pública

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Si el Gobierno regional no adopta medidas urgentes para acabar con la "brecha salarial y las desigualdades SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en la Universidad de Cantabria (UC) ha anunciado movilizaciones si el Gobierno regional no adopta medidas urgentes para acabar con la "brecha salarial y las desigualdades" que existen entre el profesorado universitario, especialmente las figuras más vulnerables y de menor categoría, como los Profesores Ayudantes Doctores (PAD), y el resto del profesorado de la educación pública de Cantabria.

En un comunicado, la representación sindical de CCOO en la institución académica ha denunciado que, tras año y medio de reuniones con la Dirección General de Universidades del Gobierno de Cantabria, "sigue sin existir una propuesta de mejora de los complementos retributivos autonómicos".

Una situación que considera "especialmente sangrante" teniendo en cuenta que el profesorado universitario "ya parte de una situación de inferioridad retributiva" con respecto a sus compañeros de la enseñanza pública no universitaria. Una brecha que además se ha ampliado tras las recientes subidas salariales conseguidas por ese colectivo docente, ha denunciado.

La delegada de CCOO en la UC, Tamara Llano, ha denunciado que "no es aceptable que el profesorado universitario siga sufriendo esta desigualdad salarial ni que el PTGAS quede sistemáticamente fuera de las mejoras retributivas. La universidad pública de Cantabria no puede seguir siendo la gran olvidada de la política salarial del Gobierno regional".

De hecho, CCOO ya ha trasladado en diversas ocasiones su preocupación a la rectora de la UC, Conchi López, y le ha pedido "que asuma un papel activo en la defensa de la plantilla".

En concreto, y tras las conversaciones mantenidas también con varios grupos parlamentarios, CCOO ha solicitado al equipo rectoral que reclame al Gobierno cántabro una financiación extraordinaria, mediante la habilitación de una partida adicional destinada a los complementos autonómicos y que permita reducir la brecha salarial sin dejar fuera tampoco al PTGAS.

"Es una cuestión de justicia salarial. Pedimos que se nos equipare con el resto de docentes de la enseñanza pública no universitaria y que la mejora tenga efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2025. No ha habido avances y al estar la vía de la negociación prácticamente agotada, nos vemos abocados a impulsar un calendario de movilizaciones para exigir compromisos firmes al Gobierno de Cantabria", ha concluido Llano.