CCOO avisa de "escasez de recursos humanos y materiales" en la unidad de Psiquiatría de Sierrallana

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria ha celebrado la apertura de la nueva unidad de Psiquiatría del Hospital Sierrallana de Torrelavega, una "demanda histórica" en el Área de Salud IV y un "paso importante" para reforzar la atención a la salud mental en la región.

Sin embargo, CCOO ha lamentado que "esta buena noticia está empañada por la falta de planificación y recursos humanos con la que se ha puesto en marcha" la unidad, y ha alertado de la "escasez" de personal y medios materiales.

Así, ha denunciado que profesionales que forman parte del equipo "solo desarrollarán su labor en este lugar durante media jornada, compatibilizando el resto de su horario en otros puestos y en otras ubicaciones".

Para la organización sindical, es "inaceptable" esta decisión: "No es de recibo que se creen unidades sin una dotación suficiente y estable de personal, más cuando estamos en un tiempo en el que se pretende reforzar el compromiso con la salud mental".

En este contexto, CCOO ve "incomprensible" que los responsables de la sanidad en Cantabria "no hayan previsto una plantilla suficiente y completa" que permita ofrecer un servicio "integral y de calidad desde el primer día".

Para la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, se trata de "una muestra más del deterioro asistencial" en Sierrallana, "alimentado por una gestión deficiente e ineficaz de los recursos, por la falta de transparencia y la enorme inseguridad jurídica" entre los profesionales que, "con tantos contras", ven cómo todo ello repercute en la calidad de la asistencia en este hospital.

Por ello, CCOO ha solicitado un aumento de plantilla en varias categorías, como un segundo técnico de Rayos por la noche o un auxiliar administrativo, así como información "clara" sobre la situación del personal técnico de documentación sanitaria, y ha alertado sobre una "posible externalización" del servicio. También ha exigido más "eficiencia y transparencia" en la gestión del presupuesto asignado a esta gerencia y desagregado por área.

"Como lo único que les importa es no aumentar las plantillas, impidiendo así la creación de empleo de calidad, la gestión se centra únicamente en las peonadas y en las contrataciones temporales para cubrir necesidades estructurales, con lo que se provoca la sobrecarga en los profesionales", ha criticado la sindicalista.

Al hilo, ha avisado que el auge de actividad extraordinaria repercute en el resto de categorías, donde se incrementa el trabajo sin que se aumente la plantilla, "provocando un deterioro evidente de la calidad asistencial y la amenaza latente de seguir abriendo la puerta a una creciente dependencia de la sanidad privada".

A lo anterior, Barrio suma "infraestructuras obsoletas", ya que Sierrallana presenta "deficiencias que van desde ventanas en mal estado y falta de ventilación en Urgencias hasta baños minúsculos y poco accesibles" en las plantas de hospitalización. Unas "carencias" que "dificultan el trabajo diario, incrementan la carga física y mental del personal y limitan la autonomía de muchos pacientes".

Por eso, ha urgido un plan de modernización "que garantice espacios de trabajo y atención acordes con las necesidades actuales", y evitar que los atendidos en el área de Sierrallana sean "pacientes de segunda categoría".

Finalmente, el sindicato ha aprovechado para advertir que la falta de recursos también afecta al Hospital Tres Mares, en la comarca de Campoo, que comparte dirección y gestión con Sierrallana.