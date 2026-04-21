CCOO celebra una asamblea para abordar la negociación colectiva y marcar su hoja de ruta

Archivo - La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón.-ARCHIVO - CCOO - Archivo

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO celebra este martes una asamblea con alrededor de 80 delegados sindicales para analizar la situación de la negociación colectiva en Cantabria con el fin de darla un "revulsivo".

Además, marcará su hoja de ruta con las propuestas y prioridades del sindicato a la hora de abordarla, con especial atención a aquellos convenios que se encuentran caducados en la región, que suponen un 28 por ciento del total.

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, ha explicado que ese "revulsivo" a la negociación colectiva es "crucial" en estos momentos ya que, aunque la evolución de la economía es "muy positiva" para el país, la clase trabajadora "no ve que el crecimiento de la riqueza esté llegando a sus bolsillos".

En concreto, ha destacado que actualmente "la máxima prioridad" para el sindicato es la negociación colectiva caducada en la región, que tiene vinculadas cerca de 34.000 personas. Así, ha detallado que 8 de 31 convenios colectivos sectoriales están caducados y también lo están 48 de 163 de empresa. Entre ellos figuran el del sector de la hostelería y de compañías como SEG Automotive o Froxá.

Una situación en la que la negociación colectiva y el sindicalismo "es una verdadera piedra angular", ha enfatizado.

Por ello, en esta asamblea el sindicato marcará su hoja de ruta para la negociación colectiva para lo que cuenta con la presencia el secretario de Acción Sindical de la Confederación, Javier Pacheco.

Además, en la cita también se abordará las propuestas que ya ha planteado CCOO como son la reforma del contrato a tiempo parcial, de la reducción de jornada y del despido. Para Mantecón son "unas prioridades vitales" para Cantabria puesto que cuenta con "un mayor índice de precariedad que la media del Estado".

Por su parte Pacheco ha coincido con la sindicalista cántabra en que "no se está trasladando suficientemente" a la clase trabajadora "la buena situación económica", que, además, se está viendo "impactada y agravada" por el contexto actual, en referencia a las dificultades de acceso a la vivienda y las consecuencias de la crisis de la guerra en Oriente Medio.