CCOO cifra en un 52,3% el seguimiento de la huelga en Educación Infantil en Cantabria

Concentración frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha cifrado en un 52,3 por ciento el seguimiento en Cantabria de la huelga convocada este jueves a nivel nacional en Educación Infantil de 0 a 3 años, según datos provisionales facilitados a Europa Press.

La huelga está convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de ambas organizaciones, que también han criticado los servicios mínimos del "50%", que consideran "abusivos".

En concreto, reivindican para esta etapa educativa --que en Cantabria cuenta con cerca de 2.500 alumnos matriculados-- la bajada de ratios, la pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros.

Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que esta jornada de huelga está transcurriendo con "normalidad" en la región, que hasta el momento no ha registrado incidentes reseñables.

CONCENTRACIÓN ANTE LA CONSEJERÍA

Además de la huelga, estaban convocadas un total de 55 concentraciones en 43 ciudades de España, entre ellas Santander, donde alrededor de medio centenar de personas han protestado a las puertas de la Consejería de Educación en el Río de la Pila.

Allí, han portado pancartas con lemas como 'Con estas ratios las aulas están llenas de microneligencias', 'Mismo trabajo, mismo salario' o 'Pareja educativa real'. Asimismo, han gritado proclamas como 'Con ocho bebés no atiendo ni a tres', 'Por cuatro duros sembramos el futuro', 'La vaca Lola con ese sueldo no vive sola' o 'Silva, queremos soluciones'.

A la concentración han asistido la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, y la secretaria general de la Federación de Educación del sindicato en la región, Conchi Sánchez.

Esta última, aunque ha dicho que en Cantabria están "muy avanzados" los modelos de Educación Infantil y asistencial, ha puesto el foco en la "fragmentación" de los contratos de los trabajadores en esta etapa educativa. Según ha denunciado, la mayoría de estos profesionales están subcontratados en condiciones "muy precarias".

"Esto no es tolerable", ha aseverado y ha exigido que se tomen decisiones políticas para solucionar esta situación o "se buscará en los tribunales", ha advertido.